Губернатор Куйвашев рассказал, почему хочет взыскать с частного госпиталя 1,4 млрд руб.

По словам чиновника, владельцы медицинского учреждения отказались передавать правительству часть акций компании или возвращать заемные средства. При этом активы госпиталя находятся в офшорах.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые провел прямую линию, где ответил на вопросы жителей региона. Одной из проблем, волнующих свердловчан, стала судьба Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В.В.Тетюхина, с которого Корпорация развития Среднего Урала (государственная компания, созданная правительством Свердловской области) пытается взыскать 1,4 млрд руб. Евгений Куйвашев рассказал, что это вынужденная мера, т.к. деньги были выданы на строительство частного госпиталя с условием возврата:

Владислав Тетюхин изначально хотел достроить госпиталь на свои деньги, но не получилось, он обратился ко мне. Он настоящий герой нашего времени. Его дети выбрали другую стезю. На наше предложение оформить возврат или превратить деньги в акции от них — тупик. Что мы должны делать, кроме подачи исковых заявлений в суд? Более того, я обратился в правоохранительные органы для выяснения ситуации. Чтобы деньги не отдавать, наследники говорят о том, что мы кого-то пытаемся задушить. Вы верните сначала деньги, или давайте акции оформим. Другой вопрос, если мы будем оформлять акции, увидим, кто на что деньги получал и как сейчас они тратятся. Видимо, новые собственники, наследники Тетюхина, этого не хотят.

Губернатор уточнил, что и активы, и регистрация медицинской организации находятся в кипрских офшорах, а операционная деятельность в компании разделена. Поэтому тяжело отследить, куда пошли выделенные средства.

И все равно мы выделяем около 350 млн руб. на оказание в госпитале медицинской помощи, хотя порой бывает обидно слышать и читать, что наследники Тетюхина вытворяют. Мы заинтересованы в сохранении госпиталя и настроены на конструктивный диалог с его владельцами, — поделился г-н Куйвашев.

Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области не стал удовлетворять иск Корпорации развития Среднего Урала к лечебно-реабилитационному центру им. В.В.Тетюхина о взыскании долга в размере 1,4 млрд руб. Если суд в последующих инстанциях будет на стороне медицинского учреждения, то это поможет госпиталю избежать банкротства.

У госпиталя есть и другие проблемы, кроме экономических споров. Ранее DK.RU рассказывал, что с 1 августа учреждение прекратило основную деятельность — эндопротезирование (замещение суставов сложной конструкцией из металла, керамики или особо прочной пластмассы). Руководители медицинского центра связывают это с отказом Минздрава в квотах на операции.