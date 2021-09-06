Личностные тесты — фастфуд для души. Почему поиск себя — глупая трата времени

Себя невозможно найти. Вы можете сколько угодно работать с коучем или медитировать — это не поможет найти дело, которое станет на 100% вашим. Что поможет? Скучная работа и банальное воспитание себя.

Психолог, доктор индустриальной и организационной психологии Клемсонского университета Бенджамин Харди уверен, что личность нельзя найти, покопавшись в себе. Ее можно только создать собственными действиями и усилиями.

Иными словами, жизнь — это не поиск себя. Это создание себя. DK.RU выбрал главное из книги Харди «Гибкая личность»:

У меня есть подруга Кэри. Ей чуть за сорок, и еще ни разу она не находила работу, которая бы ей по-настоящему нравилась. Каждые несколько лет Кэри меняет сферу деятельности, но не свой подход к ней.

Она ужасно расстраивается, потому что не понимает, кто же она на самом деле. Рядом с собой Кэри видит друзей и коллег, которые знают о жизни то, чего не знает она. «Мне кажется, они поняли, в чем секрет, — сказала она мне. — Они раскрыли свои таланты, осознали пристрастия и используют их по максимуму».

У Кэри неактивная жизненная позиция, она по-прежнему ждет, что грянет гром и на нее снизойдет озарение. Вот тогда-то она и начнет уверенно двигаться вперед. Тогда она и станет той, кто она есть на самом деле.

Но Кэри не понимает, что вдохновение приходит после того, как мы начинаем действовать, а не наоборот. Гром не грянет. И пока она сама не возьмет себя в руки, у нее не появится уверенность в себе и не заработает воображение. Ей нужно решить, чего она хочет, и двигаться вперед.

Считается, что «свое дело» — это врожденный талант, который вы раскрываете в себе, а затем преумножаете. Без такой уникальности вы никто. Кэл Ньюпорт в книге «Хватит мечтать, займись делом!» утверждает, что важнее развивать редкие и ценные навыки, чем искать дело всей своей жизни. Как только вы развили необходимый навык и начали предвидеть успех, азарт придет сам собой как побочный продукт или косвенный эффект. И то, чем вы зарабатываете на жизнь, менее важно, чем то, как вы это делаете.

Суждения Ньюпорта об азарте совпадают с исследованиями мотивации. Ее тоже нельзя найти, но можно создать с помощью активных и постепенных действий.

И азарт, и мотивация — следствия, а не причины.

С личностью точно так же. Вы не обнаруживаете ее, а, скорее, создаете своими действиями. Личность — как и вызывающее азарт дело, вдохновение, мотивация или уверенность — побочный продукт череды решений, принятых вами на протяжении жизни. Не стоит рассматривать тип личности как движущую силу для принятия решений, поскольку эта идея ограничивает вас в выборе, в том числе и карьеры.

Цель важнее черт личности. Если у вас нет глубокого понимания цели жизни, то личность будет строиться на примитивных животных инстинктах: избегать боли и гнаться за удовольствиями. Но когда вы идете к цели, вы будете гибким, станете принимать решения независимо от боли или удовольствий, чтобы стать таким, каким хотите быть.

По мере того как вы активно и целенаправленно принимаете положительные решения, приобретаете навыки и новый опыт, ваша личность развивается и меняется. Черты личности будут адаптироваться к уровню ваших целей и решений, а не решения и цели опускаться до уровня вас нынешнего.

Еще одна проблема, неразрывно связанная с представлением о том, что личность нужно открыть, — эгоцентричное мышление. Все, о чем вы думаете, — это только вы, вы и вы. Возьмем, например, недовольство миллениалов работой. Это поколение (возможно, и несправедливо) считают ленивым и избалованным, поскольку его представители не желают делать то, что им не нравится. Они попадают в ловушку, полагая, что азарт в работе должен прийти сразу и сам по себе, а не в процессе приобретения знаний, развития навыков и каких-то вложений.

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Писатель и эксперт в области лидерства Саймон Синек в интервью на программе Inside Quest пояснил, что миллениалов никогда в полной мере не устраивает их работа. Им внушили, что они должны иметь все, чего хотят, и не потому, что они это заслужили, а просто потому, что таково их желание. Они выросли в мире технологий и получали трофеи без побед. Ситуация с реальной властью в школах и вузах изменилась настолько, что родители часто спорили с учителями об оценках своих детей и настаивали на том, чтобы те ставили баллы повыше.

Получение трофеев за последнее место или незаслуженных оценок может в долгосрочной перспективе навредить чувству уверенности. Синек и другие утверждают, что миллениалов не учили добывать трудом то, чего они хотят от жизни. Неудивительно, что личностные тесты так привлекали их.

Личностные тесты — фастфуд для души. Они заставляют вас поверить в то, что можно мгновенно понять свою суть и получить объяснение и оправдание тому, какой вы сейчас и как обстоят ваши дела. И это очень похоже на то, как Кэтрин Бриггс предлагала увязывать любое поведение с типом личности конкретного человека.

И последняя проблема, связанная с попыткой «открыть» себя: вы перестаете быть гибким в ситуациях, кажущихся вам трудными, запутанными или выходящими за рамки ваших «врожденных» качеств. Вместо того чтобы приспосабливаться к сложной ситуации, вы наклеиваете на себя ярлыки, например интроверта, чтобы оправдать неготовность взяться за дело, отсутствие открытости или заинтересованности в разных обстоятельствах. В результате опускаетесь до уровня своих ярлыков, а не обязательств. Вы избегаете конфликтов, трудностей и новых впечатлений, ограничивая себя неглубокой перспективой. Вы замедляете собственный рост, делая только то, что приносит мгновенное удовлетворение или немедленные результаты.

Вера в необходимость раскрыть свою личность, — это установка, мешающая воспользоваться преимуществами и создать возможности, которые преобразуют вас как личность.

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