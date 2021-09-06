На рынке труда — «цунами талантов». Как найти работу в этих условиях

Пандемия серьезно изменила подход и к работе, и к найму персонала. Искать работу сегодня — не то же самое, что в 2019 году. Шесть пунктов, которые нужно учитывать.

Пандемия очень сильно изменила подходы к работе, многие переосмыслили приоритеты и стали распределять время иначе, чаще вспоминая про личную жизнь.

Может быть, вы осознали, что перегорели, что работа из дома — идеальна для вас или что вам просто не нравится нынешняя должность. Когда стало более или менее ясно, как мы будем жить после пандемии, многим захотелось начать новую жизнь с новой работы.

Сегодня так много людей ищут работу, что специалисты по трудоустройству называют ожидаемую после пандемии перетасовку вакансий «цунами талантов». Опрос Prudential, проведенный в марте 2021 г., показал, что больше четверти работников планировали искать новое место после пандемии. По данным другого исследования, сменить работу готовы больше половины опрошенных. И, видимо, это на самом деле так: Бюро статистики труда сообщило, что 3,6 млн сотрудников уволились в мае 2021 г.

Увольняются люди по десяткам причин. Это и время, которое тратится на дорогу, и график, и токсичная среда или сомнительная философия самой компании. Многие хотят более гибкий график, более высокую зарплату, возможности для продвижения в карьере.

По данным Бюро статистики труда США, сейчас доступно больше рабочих мест, чем до пандемии, но это не означает, что найти работу легко. Компании по-прежнему избирательны, и может потребоваться время, чтобы найти — и получить — то, что соответствует вашим желаниям и потребностям. Вот несколько советов, как выделиться на фоне массовых рокировок:

1. Будьте готовы объяснить, почему вы ищете новую работу

Если вы заранее обдумаете аргументы, то не просто подготовитесь к этому вопросу, но и сами будете знать, что делаете осознанный шаг, а не просто прыгаете на подножку уходящего поезда, говорит основатель компании по профессиональному развитию Manifest Yourself Кимберли Каммингс.

Если вас уволили или отправили в отпуск без содержания, просто скажите об этом, — говорит Каммингс, которая помогает своим клиентам в поисках работы, пока пандемия утихает.

Будьте честными, но позитивными относительно других причин. Объясните, что вам нужен более гибкий график, что лучше всего вы работаете из дома, что стремитесь использовать навыки, которые оттачивали, в соответствии со своими убеждениями.

Ответ на этот вопрос — возможность продемонстрировать, насколько хорошо вы изучили организацию. Объясните, например, почему миссия компании совпадает с увлечениями, которые вы заново открыли для себя во время пандемии, или что их политика в отношении работающих родителей идеально подходит вашей семье.

2. Используйте связи для получения инсайдерской информации

Использование существующей сети, состоящей из семьи, друзей и бывших коллег, поможет стать заметнее в конкурентной среде. Любые рекомендации, идеи или инсайдерская информация, которые вы можете собрать, помогут понять, какие вопросы задавать во время собеседования и какие навыки подчеркивать.

По словам Каммингс, в неформальных беседах можно получить информацию о том, каково работать в компании и подходит ли она вам. Чем больше вы знаете, тем лучше можете показать, насколько рады присоединиться к компании, что оставит неизгладимое впечатление.

Наращивайте контакты, даже если вы еще не совсем готовы к смене работы или уже нашли новую.

3. Адаптируйте резюме и заявку к конкретному моменту

Вы, наверное, уже знаете, что подавать одно и то же резюме на все вакансии — не лучший шаг. Правильнее будет заменить или переформулировать навыки, достижения и прошлые должности, которые вы включаете в резюме в зависимости от вакансии. Это показывает, что вы знаете о желаемой должности и компании, и привлекает внимание к вашей заявке. Сегодня вам тоже нужно адаптировать все к текущему моменту.

В сопроводительном письме кратко расскажите, как пандемия повлияла на ваши карьерные цели или побудила искать работу, лучше соответствующую увлечениям.

4. Подготовьтесь отвечать на вопросы, связанные с пандемией

Работодатели хотят понять, как вы справлялись во время пандемии и как адаптировались к изменениям. Не пугайтесь этих вопросов.

Будьте готовы рассказать о том, что нового вы узнали о себе, и о том, как быстро приспосабливаетесь к новым ситуациям и справляетесь со стрессом, связанным с работой. По словам Каммингс, чтобы выделиться при обсуждении опыта работы в пандемию, удвойте акцент на любом рабочем моменте и свяжите его с компанией, в которой проходите собеседование. Другими словами, как вы будете использовать полученные знания, чтобы добиться успеха на новой должности?

5. Подчеркните навыки, которые сейчас требуются работодателям

Работодатели ищут гибкость, адаптивность и способность разрабатывать стратегию. На выходе из пандемии организациям нужны люди, которые могут учиться и быстро адаптироваться, когда что-то происходит. Подчеркните, что вы укрепили эти качества во время пандемии, и это выделит вас среди других соискателей.

6. Всегда будьте готовы к камере

Многие организации до сих пор проводят видео-собеседования. Если вы не привыкли к видеозвонкам за последние 18 месяцев или не любите находиться перед камерой, пора изменить к этому отношение. Скорее всего, Zoom никуда не денется после пандемии, поэтому нужно показать интервьюерам, что вам удобно участвовать в видеовстречах.

Постарайтесь во время видеоинтервью вести себя так же, как и и на личной встрече.

Будьте внимательны и целенаправленны во время поиска работы, говорит Каммингс. Не ищите новое место только потому, что, как кажется, все остальные это делают, и не слишком старайтесь впечатлить интервьюеров — они тоже должны произвести впечатление на вас.

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