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Куйвашев объяснил, зачем Свердловской области так много кредитов

Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев. Иллюстрация: obltv.ru

Большой госдолг региона объясняется необходимостью экономического развития, подчеркнул губернатор. «Главное иметь хороший кредитный рейтинг и вовремя возвращать деньги».

#ЭКОНОМИКА#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, рассказал, почему у региона такой большой показатель госдолга.

Вопрос о займах региона губернатор получил во время прямой линии в понедельник, 6 сентября. Куйвашев пояснил, что область берет кредиты и из федеральной казны, и в коммерческих банках. Заемные деньги нужны в первую очередь для развития экономики.

Кредиты берут все. Люди, предприятия, регионы и даже страны. Это серьезный инструмент для развития экономики. Человек с помощью ипотеки или потребительского кредита улучшает качество жизни, предприятие увеличивает оборотный капитал, чтобы получить больше прибыли. Мы берем кредиты, чтобы улучшать инфраструктуру и впоследствии привлекать на нее инвесторов, — цитирует губернатора JustMedia.ru.

Куйвашев подчеркнул, что «главное иметь хороший кредитный рейтинг и вовремя возвращать деньги».

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область растет в экономических рейтингах страны. Так, в минувшем июле на выставке ИННОПРОМ были представлены итоги пилотного рейтинга эффективности реализации промышленной политики за 2020 г. Свердловская область заняла в нем пятое место.

«Для нас этот рейтинг — общее понимание ситуации, как выглядит промышленность в каждом субъекте и каким субъектам необходимо помогать, а у каких — учиться», — подчеркивал замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. 

Кроме того, в этом году Свердловская область заняла 15-е место в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Исследование было презентовано 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Автор: Александра Клименко
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