Какой быть улице Вайнера? Представлены 4 концепции реставрации

Вопрос с преображением ул. Вайнера решен, неясно только, что именно там будет сделано и сколько это будет стоить. Горожане могут проголосовать за один из проектов, но все они требуют доработки.

Улицу Вайнера в Екатеринбурге точно ждут перемены, но пока неясно, как именно она преобразится. Сегодня, 6 сентября, на онлайн-брифинге главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков рассказал, что на данный момент есть четыре концепции благоустройства ул. Вайнера, но все они будут дорабатываться.

Буквально через два года улица Вайнера на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева должна быть уже в новом виде, а вот в каком — это тот вопрос, который мы выносим на общественное обсуждение, — сказал Молоков.

Варианты обновления пешеходной улицы опубликованы на сайте «Екатеринбург.рф», там можно изучить каждую из концепций и проголосовать за ту, что понравилась больше всего.

Первая концепция касается светового дизайна улицы, вторая — мощения, озеленения и размещения малых форм. Но ни один из проектов не может быть реализован в том виде, в каком они существуют сейчас.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Молоков уточнил, что пока невозможно говорить и о стоимости работ, сумма станет известна только после разработки проектной документации.

Ранее DK.RU писал, что ул. Вайнера могут сделать похожей на московскую Никольскую, с разнообразным уличным освещением.

Напомним, ул. Вайнера стала пешеходной к 2003 году, до этого, в 90-е, ее часть между Ленина и Малышева была заполнена киосками. Сейчас то, как выглядит эта центральная улица, не устраивает очень многих. К 300-летию города она должна стать принципиально другой, об этом заявил Алексей Орлов на последнем заседании «Совета неравнодушных горожан».

Вскоре серьезные изменения, вероятно, ожидают и площадь 1905 года. Ее могут начать использовать как многофункциональное общественное пространство, а не исключительно как парковку.