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Бизнесу расскажут об эффективном планировании с помощью ERP системы

Бизнесу расскажут об эффективном планировании с помощью ERP системы
Иллюстрация: «Прайм Регион»

14 сентября в 13.00 по мск. состоится онлайн-конференция «1С:ERP. Практика и опыт». Организатор мероприятия — 1С-дистрибьютор «Прайм Регион».

На конференции эксперты-практики по внедрению решений на базе ERP расскажут, в каких случаях руководители организаций принимают решение о внедрении ERP- систем, как выстроить эффективное и прозрачное планирование, которое будет работать не «для галочки», методологию выбора программного решения в продуктовой линейке.

Темы выступлений:

  • Как организовать проект автоматизации ERP. Спикер: Евгений Шнейдер, советник генерального директора ООО «ПромИТ»;
  • Линейка решений 1С для управления предприятием. Спикер: Олег Бурнейко, директор ООО «Геософт-Консалт»;
  • Производственное планирование на машиностроительном предприятии на базе ERP 2.5. Спикеры: Андрей Зырянов, руководитель проектов ERP ООО «Активная Логика» и  Яна Литомирская, ведущий консультант ERP ООО «Активная Логика».

Конференция будет полезна для собственников бизнеса, директоров по развитию, финансовых директоров, руководителей IT-направления, руководителей проектов. Участники смогут задать вопросы спикерам и получить практические рекомендации. Трансляция конференции пройдет на площадке ZOOM.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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