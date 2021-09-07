Бизнесу расскажут об эффективном планировании с помощью ERP системы

14 сентября в 13.00 по мск. состоится онлайн-конференция «1С:ERP. Практика и опыт». Организатор мероприятия — 1С-дистрибьютор «Прайм Регион».

На конференции эксперты-практики по внедрению решений на базе ERP расскажут, в каких случаях руководители организаций принимают решение о внедрении ERP- систем, как выстроить эффективное и прозрачное планирование, которое будет работать не «для галочки», методологию выбора программного решения в продуктовой линейке.

Темы выступлений:

Как организовать проект автоматизации ERP. Спикер: Евгений Шнейдер , советник генерального директора ООО «ПромИТ»;

, советник генерального директора ООО «ПромИТ»; Линейка решений 1С для управления предприятием. Спикер: Олег Бурнейко , директор ООО «Геософт-Консалт»;

, директор ООО «Геософт-Консалт»; Производственное планирование на машиностроительном предприятии на базе ERP 2.5. Спикеры: Андрей Зырянов, руководитель проектов ERP ООО «Активная Логика» и Яна Литомирская, ведущий консультант ERP ООО «Активная Логика».

Конференция будет полезна для собственников бизнеса, директоров по развитию, финансовых директоров, руководителей IT-направления, руководителей проектов. Участники смогут задать вопросы спикерам и получить практические рекомендации. Трансляция конференции пройдет на площадке ZOOM.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.