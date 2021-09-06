Переворот в Гвинее привел к росту цен на алюминий. Так высоко они не поднимались с 2011-го

Военный переворот в Гвинее может серьезно изменить мировые цены на алюминий. Олег Дерипаска сделал заявление — на фоне новостей акции основанного им РУСАЛа идут на максимум.

Стоимость алюминия подскочила до десятилетнего максимума после военного переворота в Гвинее, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Лондонской биржи металлов (LME). Утром 6 сентября цена за тонну выросла на 1,2% к прошлому закрытию и составила 2727 долларов. В ходе торгов цена фьючерсов с поставкой через три месяца поднималась до 2775,5 доллара за тонну, что являлось рекордным значением с мая 2011 года.

Переворот в Гвинее произошел в воскресенье, 5 сентября. За один день власть перешла в руки мятежников. Командующий группы сил спецназа полковник Мамади Думбуя перекрыл дорогу, ведущую в правительственный квартал и взял под контроль президента Альфа Конде. Повстанцы сообщили о закрытии границ, отмене торговли и конституции.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что из-за госпереворота в Гвинее может критично ухудшиться ситуация на рынке алюминия:

Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация. 20 процентов всего алюминия в мире производится из бокситов, добытых в этой маленькой и очень бедной стране.

В то же время акции его основного актива, ГК РУСАЛ, на Гонконгской бирже подорожали на 7,06%, на максимуме их цена поднялась до отметки 6,52 гонконгского доллара. На Мосбирже котировки компании в первые две минуты торгов взлетели на 6,97%, до 66,75 руб. за акцию, однако затем рост замедлился до 4,35% и на 10.12 мск РУСАЛ торговался на уровне 65,115 руб. за бумагу.

В Гвинее РУСАЛу принадлежит Компания бокситов Киндии (КБК), боксито-глиноземный комплекс Friguia и Компания бокситов Диан-Диан (COBAD) с крупнейшим в мире месторождением бокситов.

Некоторые эксперты полагают, что переворот в Гвинее — попытка устранить влияние Китая. В 2017 г. КНР предоставила Гвинее кредит на $20 млрд. Общая сумма китайских инвестиций в страну может достигать к текущему моменту $40 млрд.

В середине августа военный переворот произошел в Афганистане, где на фоне вывода американских войск к власти пришла группировка «Талибан» (терриористическая организация, запрещена в РФ). Эксперты считают, что России нужно усиливать контроль на южной границе страны. Специалистов пугает не только поток беженцев, но и дешевые наркотики, поток которых теперь будет сложно остановить, сообщал DK.RU.