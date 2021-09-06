«Тинькофф» запускает Private Banking. Он планирует войти в топ-3 этого сегмента к 2023 г.

На этой неделе «Тинькофф» официально запускает направление Private Banking. Потенциальная целевая аудитория — 100 тыс. россиян. Сейчас в топ-3 этого сегмента входят ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк.

9 сентября «Тинькофф» официально запустит направление Private Banking. Работать над ним в банке начали в 2020 году, рассказал The Bell руководитель направления Илья Опренко: «<Эта> мысль появилась у менеджмента где-то в 2019-м. Ускориться пришлось, потому что из-за ковида резко начали меняться потребительские паттерны и внешний контекст».

По его словам, в клиентской базе «Тинькофф» много потенциальных клиентов private:

Мы пошли нестандартным путем и не стали в лоб категоризировать людей в private banking по чеку. Вместо этого мы разработали свою скоринговую модель, которая основывается на десятках критериев. Мы смотрим на поведенческие паттерны — как клиент путешествует, что покупает; если занимается бизнесом, то какие сделки проводит; что о нем пишут в интернете. На основании этого модель выдает оценку. Такой подход эффективнее, чем просто смотреть на количество денег.

Речь идет о «десятках тысяч клиентов уже в самом ближайшем будущем», добавил Опренко:

Пока мы не раскрываем точных цифр, потому что миграция действующих клиентов в сегмент private идет прямо сейчас. У нас есть примерные прикидки, что 250–280+ тысяч человек на российском рынке можно категоризировать как high net worth individuals. Из них порядка 100 тысяч — наша целевая аудитория. KPI можно коротко сформулировать так: занять место в тройке ключевых игроков на этом рынке.

В банке делают ставку на комплексный подход с глубоким профилированием, долгосрочным планированием, сильной аналитикой и рекомендациями. Будут и банковские сервисы, и качественное клиентское обслуживание, и классические лайфстайл-продукты: ивенты в сфере искусства и спорта, арт, филантропия и так называемые импакт-инвестиции.

К лайфстайл-продуктам мы относим и налоговое и юридическое консультирование. Мы подходим к этому не так, как наши конкуренты. У нас все происходит онлайн, без выезда, без встречи с консультантом. Часть вопросов, включая подготовку налоговых деклараций, закрывает наша внутренняя команда. Для более сложных консультаций мы подписали соглашение с консалтинговой компанией E&Y, — отметил топ-менеджер.

География присутствия продукта охватывает как Москву и Санкт-Петербург, так и крупнейшие финансовые центры страны — Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и десятки других городов. Однако «клиентских отделений в классическом понимании не планируется», сказал Опренко, не уточнив, что под этим подразумевается.

Глобально у нас есть задача к 2023 году войти в топ-3 игроков в сегменте private в России. И это только первый этап, — заключил он.

Напомним, в начале сентября Forbes опубликовал топ-15 банков для миллионеров. Первое место занял Private Banking ВТБ: активы под его управлением за год выросли на 26%, достигнув 2,94 трлн рублей. На втором месте — Sberbank Private Banking, а тройку лидеров замкнуло подразделение Альфа-банка «А-клуб».

В список также вошли «Открытие Private Banking», Газпромбанк Private Banking, Friedrich Wilhelm Raiffeisen (подразделение Райффайзенбанка), Росбанк L'Hermitage Private Banking, «UniCredit Private Banking Россия» (подразделение банка «Юникредит»), Citigold Private Client (подразделение Ситибанка) и др.

«Тинькофф» в 2020 году был назван третьим по числу розничных клиентов банком в России. По данным исследования Deloitte, россияне чаще всего пользуются Сбербанком (87% респондентов), ВТБ (23%), «Тинькофф» (19%), сообщал DK.RU.