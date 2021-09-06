Свердловские металлурги считают огромную прибыль. Цифры выше, чем в допандемийном 2019-м

На предприятиях черной и цветной металлургии региона по итогам первого полугодия — рекорды прибыли. Заводы не просто выбрались из «дыры» 2020-го, но и побили рекорды стабильного 2019-го.

Свердловские металлурги по итогам первого полугодия демонстрируют кратный рост финансовых показателей. Некоторый цифры выше даже допандемийного 2019-го.

Из консолидированной отчетности следует, что «Среднеуральский медеплавильный завод» (входит в «УГМК-Холдинг») получил рекордную прибыль, более 3 млрд руб. В 2020-м году предприятие было убыточным (минус 99 млн руб.), в 2019-м заработок составил всего 30 млн руб.

«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (принадлежит топ-менеджерам «Реновы» Виктора Вексельберга) отчитался о почти четырехкратном росте прибыли — с 36 до 141 млн руб. В 2019-м году предприятие заработало всего 19 млн руб.

«Каменск-Уральский металлургический завод» (основной акционер Виктор Вексельберг) по итогам первого полугодия демонстрирует прибыль в 466 млн руб., год назад в это же время завод был убыточен (минус 3,3 млрд руб.). Выручка предприятия при этом изменилась незначительно — с 14,1 до 15 млрд руб. А годом ранее, в 2019-м, прибыль за полгода достигала 2,1 млрд руб.

Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук, считает, что рост финансовых показателей на предприятиях черной и цветной металлургии связан с двумя факторами:

подъем мировых цен на металлы, в частности на алюминий и медь;

восстановление экономики после коронокризиса.



«Во-первых, с мая прошлого года мировые цены на алюминий и медь идут вверх, сказываясь на стоимости продукции обоих предприятий. Во-вторых, на глобальном и российском рынках цветных металлов наблюдается оживление после спада, вызванного разворачиванием пандемии коронавируса и больно ударившего по потребляющим их отраслям, например, авиастроению: недаром Boeing в 2020 года сократил поставки самолетов на 60%, Airbus — на 35%. Соответственно, в нынешнем году ситуация складывается позитивнее — увеличивается потребление полуфабрикатов из меди и алюминия, приводя тем самым к расширению на них заказов», — пояснил эксперт РБК.

Ранее DK.RU писал о том, какое место Свердловская область занимает в экономическом рейтинге страны. Регион занял пятое место в списке, опередив Татарстан и Санкт-Петербург.

Кроме того, на прошедшей неделе стало известно, что на Урале построят новое горнодобывающее предприятие. Его возведут для отработки открытым способом запасов Пещерного месторождения, актива ООО «Краснотурьинск-Полиметалл», входящего в группу «Полиметалл».