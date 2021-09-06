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Правительство не отступит. С «Города без наркотиков» по-прежнему требуют деньги за аренду

Правительство не отступит. С «Города без наркотиков» по-прежнему требуют деньги за аренду
Иллюстрация: pixabay.com

Долг в 4,6 млн руб., считают в фонде, пора забыть «ввиду истечения сроков давности». Но министерство по управлению госимуществом снова идет в суд. Жуков, вероятно, вновь потребует деньги с Ройзмана.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Свердловские власти будут и дальше вести войну с фондом «Город без наркотиков». Министерство по управлению госимуществом не приняло предложение фонда снять претензии по вопросу аренды особняка в центре Екатеринбурга «ввиду истечения сроков давности». Из картотеки областного арбитража следует, что министерство представило официальные возражения на эту позицию.

О том, в чем суть возражений, не сообщается, заседание суда пройдет 8 сентября.

Напомним, чиновники требуют, чтобы фонд погасил старый долг по арене в 4,6 млн руб. Тимофей Жуков, возглавляющий сейчас «Город без наркотиков», считает, что это долг, который должен гасить Евгений Ройзман, так как именно он возглавлял фонд в те годы, когда накопился долг.

DK.RU уже писал о том, как Жуков и Ройзман публично ведут спор о том, кто же все-таки должен гасить долг. В частности, нынешний глава фонда заявлял:

Мы не согласны с тем, что в период, установленный законом, никаких взысканий произведено не было. Соответственно сейчас мы опираемся на те нормы, согласно которым сроки давности уже истекли. Долги, которые оставил нам Ройзман, — это не долги фонда, это было понятное вредительство с его стороны. Деньги на то, чтобы погасить задолженность, были — Прохоров (Михаил, российский олигарх) выделил 15 млн, но до своего назначения они не дошли.

Ройзман все обвинения в свой адрес со стороны бывших коллег по наркоборьбе отрицает. Ранее он заявлял в соцсетях, что готов продать одну из картин ради того, чтобы заплатить штраф, выписанный ему судом (60 тыс. руб. за участие в трех акциях в поддержку Алексея Навального и 5 тыс. руб. за участие в деятельности нежелательной организации).

Автор: Александра Клименко
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