Александр Аузан: «Я против того, чтобы государство действовало, как трамвайный вор»

Граждане полагают, что отдают государству лишь 13% своего дохода, образование и медицина оплачиваются за счет продажи ресурсов. Это заблуждение, поддерживаемое Минфином. А как на самом деле?

Александр Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, ответил на главные вопросы о том, сколько налогов мы платим и куда они идут.

Что такое налоги и почему их надо платить

— Налог — это плата за то, что вы хотите получить от государства. В начале нулевых была реклама налоговой службы с призывом: «Заплати налоги и спи спокойно!». Я считаю эту мысль одной из вреднейших — она создает неверное представление о налоге: он подобен дани времен Золотой Орды. Пришли ордынцы, забрали десятую часть всего и люди мечтают, чтобы они не возвращались.

В современном мире не так: вы дали государству деньги, чтобы оно что-то для вас сделало. Налоги — это плата за общественные блага.

В начале 90-х, в очень трудные времена перехода, людям забыли сказать, что в СССР можно было не платить налоги, при этом здравоохранение и образование были бесплатными, потому что почти все принадлежало государству и на доходы от этого «почти всего» государство могло что-то делать. Плохо или хорошо — это другой разговор.

В Скандинавии очень высокие налоги: в среднем человек отдает 60% от заработанного. Американцы платят мало налогов, но при этом не имеют претензий к государству. Там помощь малоимущим осуществляется через благотворительные фонды. Скандинавы же решили, что каждый работающий человек должен вносить определенную долю дохода, чтобы эти средства направлялись бедным, старикам, на образование и здравоохранение.

Что лучше? Однозначно ответить невозможно. В отношении налоговой системы нет одной правды, их много. Почти 100 лет назад экономист Джон Мейнард Кейнс сказал: вы не можете одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность государства. Все время приходится выбирать: американцы выбрали свободу, но со справедливостью у них не очень хорошо, а шведы выбрали справедливость, но с эффективностью у них не в порядке. Южная Корея выбрала эффективность.

В 2017–18 гг. мы с коллегами решили узнать, чего хотят россияне, и провели полевое исследование (опросили граждан). Затем повторили его в 2020 г. после первого карантина. В 2017 г. относительное большинство людей выбрало свободу, на втором месте шла справедливость, на третьем — эффективность государства. В 2020-м на первом месте оказалась эффективность государства, справедливость — на втором, а свобода ушла на третье. Это не значит, что россияне отказались от свободы. Но под ударами эпидемии они сказали: «Государство, включайся». Это своего рода колесо сансары, которое еще будет вращаться. В принципе с точки зрения экономиста вся политическая борьба сводится к выбору: свобода, справедливость или эффективность.

Минфин рассказывает сказки

— Большинство граждан уверены, что платят государству очень мало, каких-то 13%. А откуда деньги на медицину, образование и пр.? Так у нас нефть бьет фонтанами, лес и металлы куда-то продают. От этого государство получает доход.

На самом деле каждый гражданин России отдает государству половину дохода.

Наши налоги преимущественно косвенные, мы их не замечаем: акцизы на алкоголь и табак, высокая пошлина на импортные машины. Социальный налог, который за работника платит работодатель, хотя во всем мире люди делают это полностью самостоятельно либо пополам с работодателем. Суммарно налогов набегает на 50 копеек с рубля. Еще есть НДС — налог на любой товар, приобретаемый в магазине. И так далее.

Это само по себе неплохо, но я против того, чтобы государство действовало, как трамвайный вор: разве был кошелек? Кошелька не было. Мне кажется, надо иначе: вводим акцизы на алкоголь и табак, потому что они вредны, а нам нужно здоровое население? Прекрасно, значит и направим эти деньги на здравоохранение, а не в общую казну под мудрое управление Минфина.

Необходимы целевые налоги. В Исландии человек может направить часть подоходного налога на церковь или на науку. Решает он, а не государство. С этого года в России люди, получающие больше 5 млн руб., дополнительно платят 2% подоходного налога. Президент решил (это зафиксировано в законе), что средства пойдут на борьбу с орфанными заболеваниями. Хорошо ли это? Да, но мне кажется, плательщик должен решить сам, передаст ли он деньги старикам, на больницы, РПЦ или Московскому университету.

При обсуждениие стратегии развития России на 2018–24 гг. я говорил Алексею Кудрину, что в идеале человеку на телефон должна поступать информация, сколько налогов он заплатил своему муниципалитету, сколько — субъекту федерации и сколько — федеральному правительству.

Могу ли я утверждать, что не платить налоги — нехорошо? Да, потому что в принципе это плата за общественные блага. Могу ли я утверждать, что это плата за общественное благо сейчас? Не совсем, потому что у нас налоги от людей скрыты. При этом Минфин утверждает, что в России самые низкие налоги в мире. Это неправда.

Куда идут налоги

— Налоги поступают в бюджеты разных уровней. Очень мало, неприлично мало — в бюджет муниципалитета, где вы живете. Кстати, если вы живете в Московской области, а работаете в Москве, ваши налоги отправятся туда, где зарегистрирован работодатель. Поэтому за благоустройство в своем городе вы вроде бы заплатили, но получила деньги богатая Москва.

Основные средства получает федеральное правительство, затем частично передает их областям. На мой взгляд, это неправильно. Если налог — плата за то, что государство что-то для вас делает, зачем отправлять деньги диспетчеру? Хотите, чтобы город был обустроен, чтобы больше средств шло на школы и больницы? Значит, деньги должны идти субъекту федерации. Это сложный вопрос. По-моему, практически все экономисты считают, что наша налоговая система устроена неправильно. Но она продолжает быть такой.

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Из чего формируется пенсия?

— Пенсионная система может быть устроена по-разному. Есть солидарная, когда работающие поколения платят за старших. Другой вариант — вы откладываете на пенсию самостоятельно и государство вам в этом помогает.

В России смешанная система. Мы пробовали перейти на накопительную пенсию, но получилось плоховато. В итоге имеем солидарную систему, которая к тому же дефицитная. Поэтому в нее дополнительно поступают средства из бюджета. В связи с чем подняли пенсионный возраст в 2018 г.

Почему наши пенсионеры не могут путешествовать, как европейские?

— По гамбургскому счету, европейцам тоже скоро не хватит на стариков, ведь продолжительность жизни растет. Вскоре одному работающему придется содержать трех неработающих. Баланс не сойдется.

Надо искать принципиального новые решения. 2000 лет назад возникла схожая ситуация: люди стали жить дольше, три поколения существовали бок о бок и было непонятно, что делать с этими «дряхлыми пятидесятилетними». Античный мир нашел решение: стариков стали использовать не только для подбрасывания сучьев в огонь и сидения с внуками. Они мудрые и могут научить, решили тогда.

Поэтому в римском сенате сидели «беззубые шестидесятилетние» и решали, куда двадцатилетние понесут щиты и копья. В результате выросла мощная римская республика.

Мы стоим перед схожим вызовом. Страна, которая придумает, как еще можно использовать восьмидесятилетних (особенно женщин), помимо сидения с правнуками, выиграет. Поиски идут. В Англии такие старушки обучают образованных эмигрантов тому, как сидеть, стоять, говорить, приобщая их к традициям.

Почему в России ипотека дороже, чем в Европе?

— Уровень ипотечной ставки зависит от темпов инфляции. Предположим, ставка по ипотеке 1%, а инфляция — 5%. Это означает, что кто-то дарит вам деньги. Потому что тот, кто дал деньги, должен хотя бы их покрыть. На это накладывается ставка инфляции. Свою лепту вносят издержки. Они разные, на них влияет и доверие людей друг другу. Если его нет, придется четыре раза поговорить с юристами (не бесплатно), восемь раз проверить договор и так далее. Все эти затраты «уйдут» в цены, а ставка — это цена денег. Поэтому в странах с низким уровнем взаимного доверия высокие социальные транзакционные издержки и они повышают цены и ставки, в том числе по ипотеке.

Что такое потребительская корзина?

— Это минимальный набор продуктов, необходимых человеку для выживания. Он рассчитывается на год, поскольку вы не каждый месяц приобретаете ботинки или шубу, но зимой вам шуба точно понадобится. Так что в потребительскую корзину должны входить не только сахар и молоко, но и зимние сапоги раз в несколько лет.

Правительство использует потребительскую корзину в социальной политике как расчетную единицу. Когда цены на сахар и подсолнечное масло растут, оно либо начинает их регулировать, либо выделяет помощь — продовольственные или скидочные карточки.

Я считаю очень большой ошибкой регулирование цен вместо предоставления адресной помощи — скидочных карт. Введите их — и вы перестанете уродовать экономику и вышибать малый бизнес.

Импортозамещение — это хорошо или плохо?

— Хорошо и плохо. Для потребителей это плохо, потому что на них начинают ставить эксперименты с не очень качественным продуктами. Для производителей — хорошо. Если бы не санкции, они не вышли бы на рынок. В экономике не бывает однозначных ответов. Потому что это наука про людей с разными ценностями, противоречивыми интересами.

Где-то импортозамещение даст результат, а где-то емкости страны не хватит. Например, в России могут производить сложные продукты в сфере микрорадиоэлектроники. Но мы маленький рынок — всего 2% от мирового, поэтому все получается очень дорогим. Присоединись к нам, к примеру, Индия, было бы 10%. Резюме: недостаточно уметь что-то делать, надо располагать достаточной емкостью рынка, чтобы делать это дешево.

Текст подготовлен на основе интервью на youtube-канале «А поговорить?».