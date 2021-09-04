«Современному человеку важно быть креативным, а смартфоны убивают эту способность»

«День должен быть таким: 12% времени думаем о прошлом, 40% о настоящем и 48% о будущем. А телефон лишил нас рефлексии и мечтаний: зачем вспоминать прошлое и грезить о будущем — смотри смешные ролики».

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет в своем блоге на Facebook:

— Наш с вами день выглядит примерно так: 12% времени мы думаем о прошлом, 40% о настоящем и 48% — о будущем. Вернее, так должен быть устроен наш день. И он таким был до эпохи смартфонов и планшетов. Сейчас все немного не так. Настоящее пожрало будущее, и современный офисный работник с ипотекой и туарегом думает о настоящем до 90% времени. С одной стороны, звучит как неплохая история. Нафиг эту рефлексию и мечты, зачем вспоминать прошлое и уж тем более грезить о будущем. Но не все так просто.

Какое самое ценное качество современного человека? Я считаю, что креативность. Мы живем во времена банальных решений. Так как технологии почти перестали развиваться и экономика тоже стагнирует, максимальную ценность имеют люди, умеющие выжать из кучи старых решений новое. А как работает креативность? Похоже, что на основе умения сопоставить прошлый опыт и ожидания от будущего. Иными словами, мечтать с опорой на имеющиеся знания. В этом смысле совершенно нормально, что мы фантазируем. Так мы нащупываем новые решения.

Наш мозг имеет две особенности. Во-первых, он жрет массу энергии. Нет, не так: огромное количество энергии, несопоставимое с энергопотребностью любого органа. Во-вторых, наш мозг — лентяй. Ну ладно, экономный. Он очень любит не тратить энергию, если может не тратить. Поэтому, например, учиться часто для нас тяжело. А что такое фантазии? Это просто чертова уйма энергии. А что такое рефлексия прошлого опыта? Водопад энергии. Разумеется, наш мозг не в восторге от этого. И предпочитает менее затратные мероприятия. Например, мысли о настоящем. Там все хорошо, делаем все по привычным схемам, и даже не думаем. Красота.

Теперь вернемся к телефонам, не зря же я упомянул их эпоху. Телефон — это стимулятор мозга. Не больше, не меньше. Телефон и мелькание информации, телефон и постоянное переключение контекста, телефон и долбежка по всем каналам восприятия меняют нас. Мы больше начинаем думать о настоящем. Том настоящем, которое нам подсовывает телефон. Обычно это жвачка, упрощенный набор элементарных вещей: смешная картинка, короткая шутка, грудь или котик. Мы как бы не всерьез с телефоном, это же не «Война и мир», в самом деле. Но, стимулируя мысли о настоящем, телефон кормит наш ленивый мозг и дает ему легитимное право сэкономить.

Таким образом, время, которое мы тратим на обдумывание настоящего, растет и поглощает возможность быть креативным. Зачем думать о будущем, надо наслаждаться настоящим! Более того, наслаждаться настоящим собой. Современное общество, сформированное телефонной логикой, зашло настолько далеко, что порицает мысли о других. Верно ведь? «Думай о себе, живи моментом». Все это по совокупности привело к тому, что соседний офисный сотрудник с ипотекой и туарегом потерял способность и мечтать, и создавать принципиально новое.

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