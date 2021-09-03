Екатеринбург хочет «как в Москве». Ул. Вайнера принципиально изменят

Ставшая пешеходной около 20 лет назад, сейчас улица в центре города не устраивает ни горожан, ни администрацию. В понедельник мэрия презентует проекты перестройки ул. Вайнера.

В понедельник, 6 сентября, администрация Екатеринбурга расскажет, как может в ближайшее время измениться ул. Вайнера. На специальном брифинге главный архитектор города Андрей Молоков презентует несколько проектов, после чего горожане смогут проголосовать за понравившийся вариант на официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, ул. Вайнера стала пешеходной к 2003 году, до этого, в 90-е, ее часть между Ленина и Малышева была заполнена киосками. Сейчас то, как выглядит эта центральная улица, не устраивает очень многих. К 300-летию города она должна стать принципиально другой, об этом заявил Алексей Орлов на последнем заседании «Совета неравнодушных горожан».

В администрации сообщают, что Вайнера, может быть, станет похожа на московскую Никольскую, где приятно гулять, особенно по вечерам, за счет организации интересного освещения.

По словам чиновников, итоговый выбор будет сделан исходя из беспристрастного рассмотрения всех возможных концепций преображения улицы.

Напомним, серьезные изменения, вероятно, ожидают и площадь 1905 года в Екатеринбурге. Алексей Орлов предлагает использовать ее как многофункциональное общественное пространство, а не исключительно как парковку.

Также к юбилею города в Екатеринбурге планируется построить еще одно здание по проекту Нормана Фостера. Профинансировать возведение Музея оружия в Екатеринбурге готова Русская медная компания.

Ранее DK.RU писал, что в «Совет неравнодушных горожан», который будет решать многие вопросы, связанные с подготовкой города к юбилею, были приглашены: