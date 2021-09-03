Правительство вложит деньги в создание нового города под Владивостоком

Новый сверхсовременный город построят на территории социально-экономического развития «Надеждинская». Тем самым руководство региона надеется снизить цену на жилье и остановить убыль населения.

Соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока подписали на Восточном экономическом форуме. ВЭБ.РФ, «ПроГород», а так же Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержат создание нового современного центра на Дальнем Востоке на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Вместе с населением городов Владивостока и Артема население агломерации совокупно может составить 1 млн человек.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербины, это будет современный город с соответствующей средой, и правительство Приморья примет участие в нужном для края проекте. Один из ключевых его плюсов — снижение стоимости квадратного метра жилья. Ключевая идея проекта — остановить убыль населения из регионов Дальнего Востока, рассказал ТАСС зампредседатель ВЭБ.РФ Артем Довлатов:

Города должны расти в соответствии с текущими потребностями жителей — с новыми рабочими местами и комфортной городской средой. В этом проекте вместе с нашими партнерами <мы> смотрим на предмет участия в финансировании комплексной застройки «Спутника».

Для обеспечения развития комфортной городской среды будут использованы различные программы господдержки, такие как «Дальневосточный квартал», «Дальневосточная концессия», «Дальневосточная ипотека», льготные программы финансирования ВЭБ.РФ.

Отметим, VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. В пятницу на форуме выступил Владимир Путин. Президент России заявил о курсе страны на рост жилищного строительства на Дальнем Востоке. По его словам, к 2024 году количество доступного новгожилья должно в 1,6 раза превысить уровень 2019 года. «Для этого, в частности, необходимо продумать создание в Хабаровском крае строительного кластера, который позволит решить одну из главных проблем отрасли в этой части страны — дефицит стройматериалов», — отметил он.