Около гольф-курорта Pine Creek задумали построить теннисный центр на 20 кортов

Возведение Уральского теннисного центра пытаются приурочить к Универсиаде-2023. Однако один такой центр уже строят в Академическом, и может случиться, что начинание предпринимателя ничем не кончится.

Бывший владелец группы ЧТПЗ Андрей Комаров планирует создать Уральский теннисный центр, в котором будет 20 теннисных кортов, в том числе четыре крытых, трибуна на 4 тыс. зрителей и необходимые для проведения международных соревнований помещения (судейские, раздевалки для спортсменов, шале для проживания организаторов и др.).

Предполагается, что теннисный центр займет более 10 га территории, прилегающей к гольф курорту Pine Creek (принадлежит г-ну Комарову), и станет частью единой рекреационной зоны, включающей в том числе будущую Уральскую образовательную резиденцию.

В данных Kartoteka.ru есть сведения о регистрации ООО «Уральский теннисный центр» 23 августа в Сысерти. Его учредителями выступили ООО «Уральская образовательная резиденция» и ООО «Уральский гольф-клуб».

Представители Андрея Комарова рассказали «Коммерсанту», что юрлицо создано для участия в создании теннисного центра к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.

Компания готова участвовать в финансировании строительства теннисного центра, а также направить средства на подготовку архитектурной концепции и проектирование, — рассказали СМИ.

ООО «Уральский теннисный центр» намерено привлечь к работам московское бюро Archstruktura. Строить теннисный центр могут начать в следующем году, но это будет зависеть от участия в проекте областного бюджета. Сообщается, что власти пока не рассматривают вопрос финансирования или компенсации какой-то части затрат проекта.

На сегодняшний день планируемый центр рассматривается как запасной вариант проведения мероприятий в рамках Универсиады. Основной площадкой станет теннисный центр в Академическом, — рассказал собеседник.

Он имеет в виду академию тенниса, которую построил совладелец ТРЦ «Гринвич» Константин Погребинский. Там уже возведен ангар с шестью кортами, на улице обустроены четыре грунтовых теннисных площадки. Их число планируют довести до 16, как это и требуется для такого уровня соревнований.

Президент Федерации тенниса Свердловской области Антон Клопов полагает, что теннисный центр в Сысерти в таком случае останется в планах. «Я думаю, что раз он не будет задействован в Универсиаде, то строить его не будут. А с учетом заявлений, что в Академическом для Универсиады построят свыше 12 кортов, можно говорить, что инфраструктуры для занятия спортом в городе достаточно», — сказал он.

Ранее DK.RU писал о том, как идет подготовка к Универсиаде в Екатеринбурге. Так, водопровод и канализация обойдутся Екатеринбургу в 809 млн руб. Подрядчик должен в течение двух лет проложить коммуникации для Дворца водных видов спорта, общежития Деревни Универсиады, медицинского центра в районе «Новокольцовский», общественного центра и тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками на территории Деревни Универсиады.

Известно, что город передаст организаторам соревнований следующие объекты: