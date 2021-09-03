Компании Ричарда Брэнсона запретили полеты в космос. Акции Virgin Galactic потеряли в цене

Управление гражданской авиации США проводит расследование июльского полета первого в истории человечества космического туриста Ричарда Брэнсона. Оказывается, не всё в этом полете прошло гладко.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование июльского суборбитального полета Virgin Galactic. Причиной стало отклонение корабля VSS Unity от заданной траектории в процессе снижения. FAA проверяет, не было ли в этом отклонении от курса угрозы общественной безопасности, пишет The Bell. До окончания расследования аэрокосмическая компания Ричарда Брэнсона не сможет проводить новые полеты.

Virgin Galactic подтвердила, что «конечная траектория июльского полета отклонилась от первоначального плана».

Это могло произойти из-за того, что во время взлета двигатели VSS Unity работали на несколько секунд дольше запланированного. Но корабль ни разу не летал над населенными пунктами и не создавал опасности для населения. Virgin Galactic будет работать в партнерстве с FAA, чтобы решить вопрос о воздушном пространстве для будущих полетов, — заверили в компании.

Согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, на открытии торгов в четверг акции Virgin Galactic стоили по $26,08 за бумагу, но после заявления FAA упали до $24,85. К закрытию акции компании торговались по $25,99, почти отыграв падение, но и полностью растеряв весь рост, который ранее получили благодаря новости о новом полете в октябре.

Осенний суборбитальный полет должен был стать первой для компании коммерческой исследовательской миссией. В нем должны были принять участие три члена экипажа от ВВС Италии, а также инженеры и сотрудники Virgin Galactic. Участники миссии планировали изучать биометрические данные и физиологические реакции на космическое путешествие.

Инвесторы считают, что резкий взлет и падение котировок Virgin Galactic показывает, что бумаги космических компаний — пока очень рисковое вложение для покупки. После успешного полета VSS Unity с пассажирами на борту акции Virgin Galactic тоже подорожали из-за ажиотажного спроса инвесторов, но спустя неделю они подешевели на 39%.

Ричард Брэнсон стал первым в истории человечества космическим туристом, причем совершил полет на собственном корабле. Вторым стал предприниматель Джефф Безос, основатель Blue Origin и Amazon. Он совершил свой полет спустя неделю после Брэнсона, сообщал DK.RU.