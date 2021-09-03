Алексей Орлов снова про электросамокаты: на тротуары города нанесут разметку

Уже следующей весной тротуары в Екатеринбурге, преимущественно в центре и прилегающих районах, могут выглядеть совсем иначе. Потоки пешеходов, самокатчиков и велосипедистов попытаются разделить.

В Екатеринбурге появится разметка для электросамокатов. Глава города Алексей Орлов написал на своей странице в Instagram, что уже было обследовано несколько десятков улиц, в итоге «мы определили возможные места организации выделенных велодорожек. Будем в качестве эксперимента наносить дорожную разметку, разделяя пешеходное и велосипедное движение, устанавливать дорожные знаки. Также в этом сезоне появятся зоны виртуальной парковки».

Так власти надеются навести порядок на тротуарах города. Уже следующей весной горожане почувствуют изменения.

Лихачи на самокатах часто гоняют прямо в толпе, пугают прохожих и провоцируют конфликты. Чтоб навести порядок на тротуарах, будем работать с двух сторон: прививать культуру корректного взаимодействия и развивать велодорожную инфраструктуру. И к следующему сезону будет гораздо лучше, — отметил градоначальник.

Напомним, вопрос о разделении потоков на тротуарах города обсуждался еще в начале июня 2021 г. Был даже составлен список улиц, где можно сделать это в качестве эксперимента, пишет ЕАН.

Ранее DK.RU писал, что электросамокатам, кторые с приходом тепла стали настоящей проблемой в Екатеринбурге, искусственно снизили скорость. На ряде улиц и в парках пользователи, взявшие электросамокаты напрокат, не могут ехать быстрее 15 км/ч.

Евгений Енин, автор рубрики «Смотритель», так описывал сложившуюся в городе ситуацию: «Кататься на самокатах вдруг стало можно за 3 коп. Бухой пацанчик с сигаретой в зубах, летящий по тротуару на прокатном самокате, — обыденность этой весны».