Эдуард Россель: «Бог даст пожить, хотелось бы многое реализовать. Но нужны финансы»

«Долгое время наш регион жил под грифом «секретно», гриф снят, а последствия ощущаются. Надо показывать иностранцам нашу культуру, традиции. Я делал и делаю все, чтобы Свердловскую область узнавали».

В октябре 2021 года один из самых старых музеев России — Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» — отмечает 180-летний юбилей. Сенатор РФ, президент Международного Демидовского Фонда Эдуард Россель рассказал «Бизнес журналу» о том, что уже удалось сделать для развития культурного и туристического потенциала региона и что еще предстоит сделать. Главное — в материале DK.RU.

— Хотелось бы возвести на Урале дом Александра Григорьевича Демидова — копию того, что построил ему архитектор Иван Старов в усадьбе Тайцы под Санкт-Петербургом. Питерский архив обещал предоставить чертежи. Учитывая, что основная резиденция Демидовых располагалась в Нижнем Тагиле, я хотел бы построить это здание там, либо в Невьянске, где началась история Демидовых. Было бы замечательно собрать и представить в этом доме демидовскую библиотеку, небольшой музей, лекторий, кабинеты для интерактивных занятий со школьниками. Пока это только мысли, желания — нужно искать людей, которые помогут их реализовать.

Также хотелось бы развивать туристические маршруты, связанные с именем Демидовых.

В апреле этого года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 365-летию Никиты Демидова, Международный Демидовский Фонд запустил всероссийский проект «Демидовы. Маяки исторической памяти». Суть проекта заключается в установке мемориальных демидовских обелисков на месте частично или полностью утраченных памятников культуры и исторического наследия, связанных с представителями знаменитой династии. Пока проводим конкурс на лучший проект обелиска, разрабатываем программное обеспечение и собираем материал с целью снабдить каждый обелиск QR-кодом и голографической 3D-картинкой об истории утраченного объекта. Уже подобраны 34 таких объекта в 25 регионах России, большинство из них расположены в Свердловской области. Мемориальные демидовские обелиски не только повысят туристическую привлекательность мест, в которых они будут установлены, они помогут привлечь детей и молодежь к изучению истории Демидовых.

Люди должны знать, насколько важна династия Демидовых в историческом контексте, сколь масштабным был их вклад в развитие Урала и России.

В 2022 г. будет 30 лет, как я президент Международного Демидовского Фонда. Если Бог даст пожить, хотелось бы все это реализовать. Но для решения всех этих задач нужны финансы, с которыми у нас не очень.

Не так давно мы разыскали Ирэн Комо-Демидову (она прямой потомок Демидовых) и договорились с ней, что она будет представителем Фонда во Франции. В 2019 году из-за пандемии торжественное открытие французского филиала Фонда не состоялось, но подготовительная работа продолжается: собираются документы, объединяются люди, появились благотворители, готовые выделить бесплатно помещение, где разместится представительство. Мы покажем французам, чем богата уральская земля, предложим производителям региона привезти как можно больше разных товаров, чтобы показать, чем славится Свердловская область.

Долгое время наш регион жил под грифом «секретно», гриф давно снят, а последствия все еще ощущаются. Двадцать лет я руководил областью, объездил весь мир. Помню, как-то выступал в Америке, рассказывал про Урал: про наши институты, замечательное высшее образование, театры — они не верили, велели принести карту и стали искать Свердловскую область… в Африке. С тех пор многое изменилось, но дезинформации меньше не стало. Надо рассказывать и показывать иностранцам нашу культуру, традиции, искать и поддерживать исторические связи. Я делал и делаю все, чтобы Свердловская область была узнаваема.

Открывать Свердловскую область всему миру мы начали, когда задумали аэропорт Кольцово, проложили к нему дорогу. Сегодня это главные «воздушные ворота» Урала, кроме того, реконструировали железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Сожалею о том, что не все задуманное в должности губернатора успел реализовать. Хотел сделать вокзал, как в Лейпциге: полностью закрыть его стеклом, чтобы составы заходили под стеклянную крышу, но, надеюсь, что кто-нибудь все-таки реализует эту идею. В свое время нам удалось построить в Нижнем Тагиле комплекс трамплинов ГАУ СО СШОР «Аист», который сегодня входит в рейтинг «100 лучших трамплинов мира» и является одним из самых современных в России. Наберусь смелости и скажу, что в России сейчас не так много людей, которые способны оценить всю мощь Свердловской области.

Чтобы развивать туризм, необходимо создать то, что можно показывать. Нельзя просто выйти в степь и сказать: «Вот здесь был завод, тут было то, тут — другое», а сегодня здесь один бурьян. Вот, например, дом Севастьяновых в Екатеринбурге восстановили, к реставрации подошли крайне серьезно: все разобрали, сделали монолитные перекрытия, восстановили купол. Сегодня это отличное место для переговоров и встреч на самом высоком уровне, недаром дом Севастьяновых выбрали для проведения саммита ШОС.

Или вот возьмем Невьянск. Там был господский дом Акинфия Никитича Демидова, его взорвали. Мы пытаемся восстановить его, уже нашли чертежи. Хочу переговорить с Евгением Владимировичем Куйвашевым, чтобы здание передали министерству образования, внутри можно организовать, например, мастерские техникума им. Демидовых, другую часть здания отдать под музей. Губернатор идею одобрил, обещал помочь с финансированием проекта. В Невьянске были когда-то две доменные печи, одна осталась, возможно, вторую удастся восстановить.

Следующая точка — Верхний Тагил, здесь был особняк Прокофия Акинфиевича Демидова. Сейчас в нем живут люди. Я предлагаю сделать там музей, а людей переселить, ведь в этом городе тоже был завод, хорошо бы памятную стелу поставить как напоминание. Люди будут приезжать в город и понимать весь масштаб, все величие вклада династии Демидовых в экономику России. Таких точек на карте Урала много: Быньги, Шурала, Нижний Тагил, Антоновск, Уральск, Висим и Шайтанка, Висимо-Уткинск, Усть-Утка, Сулем, Чусовое, Староуткинск. По-хорошему, надо восстанавливать все 40 памятников истории, связанных с династией промышленников Демидовых. На реализацию проекта нужны десятки миллиардов рублей, области в одиночку его не потянуть, необходимо федеральное финансирование.

Я являюсь председателем Наблюдательного Совета туристического кластера «Гора Белая», в него вошли 16 демидовских деревень. В рамках работы этого кластера мы будем восстанавливать исторические объекты, связанные с демидовским наследием. Со временем мы предполагаем увеличить турпоток в эти места до 1,5 млн человек в год. Насколько быстро удастся добиться такого результата, зависит от финансирования, но реально сделать это лет за пять.

Мы уже подписали договоры с сотнями предпринимателей, которые хотят принимать участие в проекте.

Я очень сожалею, что в свое время ни мэр Нижнего Тагила, никто из чиновников не догадался сказать мне, что собственники приняли решение разобрать узкоколейку и сдать рельсы этого пути на металлолом. Я бы решил вопрос по-другому: выкупил эту дорогу с помощью областного бюджета, лишь бы не дать ее разобрать! Сейчас накапливаем узкоколейные рельсы, демонтированные с других неиспользуемых железнодорожных путей, чтобы восстановить «демидовскую узкоколейку». Удалось установить, что тепловозы, которые по ней ездили, сохранились, как и пассажирские вагоны. Сейчас нужно найти 90 млн рублей для того, чтобы изготовить железобетонные шпалы, и тогда мы сделаем дорогу вечной.

После восстановления исторических путей возможно запустить по ним брендированный поезд «Дорогой Демидовых», который будет рассказывать об истории рода и о первом в России паровозе, созданном в этих местах крепостными мастерами Ефимом и Мироном Черепановыми. Убежден, что дорога станет визитной карточкой региона, не только туристической достопримечательностью, но и экономически выгодным проектом.

Знаете, когда хотят описать что-то красивое, часто говорят: «…как в Швейцарии». А я вам скажу, что эта самая дорога, эти 67 километров — красивейший маршрут. Швейцария просто «отдыхает»! По обеим сторонам пути — горы, до Висимо-Утки дорога идет через ущелье. Демидовы, кстати, запроектировали дорогу из Висимо-Утки в Усть-Утку, ее тоже можно построить, тем более что путь пролегает рядом с кластером «Гора Белая». Представляете, как было бы здорово, если бы туристы приезжали на Гору Белую этим живописным историческим маршрутом!

Мы хотим восстановить не только дорогу, но и станции по пути, но сделать из них объекты, удобные и современные: разместить всю необходимую туристу инфраструктуру, настоящие уральские чайные с суксунскими самоварами, трактиры, сувенирные магазинчики и, конечно, выставить артефакты, которые связаны с историей каждой станции.

Я мечтаю сделать Международный Демидовский Фонд независимым в финансовом плане, чтобы не тратить силы и время на поиски денег, а заниматься только научной, мемориальной, просветительской работой. Такой проект я тоже придумал. Он называется «Демидовский миллиард». Мечтаю собрать такой неприкосновенный капитал, на доход от которого можно было бы не только вести всю уставную деятельность Фонда, но и предоставлять гранты ученым-исследователям, устанавливать памятники, приобретать на аукционах ценные документы, письма и книги для функционирования всемирной демидовской библиотеки. Надеюсь, что и этот проект мне удастся реализовать.

Напомним, несколько дней назад в Екатеринбургском музее обсудили вопрос использования образа Шигирского идола в бизнес-целях. Шигирский идол — самая древняя деревянная скульптура в мире из найденных на данный момент. Согласно последним исследованиям, его возраст примерно 12 100 лет. Мэрия Екатеринбурга в последнее время активно использует его как знаковый символ региона.

Также DK.RU писал о том, во что можно вложиться инвестору кластера «Гора Белая».