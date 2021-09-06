В Екатеринбурге пройдет бесплатная конференция для социальных предпринимателей
8 сентября в Библиотеке им. В.Г. Белинского состоится конференция «Вместе сильнее. Коллаборации в социальном бизнесе». Начало мероприятия в 10.30. Финиш — в 15.00.
Конференция организована Министерством инвестиций и развития Свердловской области и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Мероприятие будет полезным для тех, кто:
- ищет идеи для совместных проектов в социальной сфере;
- занимается или планирует заняться социальным бизнесом;
- кто хочет, чтобы его бизнес оказывал позитивное влияние на общество;
- кто помогает другим и ищет партнеров для реализации совместных проектов.
Конференцию посетят спикеры из разных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги — и расскажут о реализованных социальных проектах. Гости мероприятия услышат кейс о продвижении совместных проектов в помощь детям, животным, а также узнают об инструментах и площадках для реализации добрых дел.
Темы выступлений спикеров:
- как создавать коллаборации и сообщества единомышленников;
- почему одни проекты успешны, а другие нет;
- как искать партнеров, понимать и учитывать их интересы;
- как выстроить коммуникационную стратегию и запустить социальную рекламу;
- что такое эффективная социальная реклама.
Кейсы:
- как помочь детскому дому и его воспитанникам;
- как помочь талантливым детям из глубинки;
- как помочь животным найти новый дом;
- как запустить народное финансирование для реализации проекта;
- как получить грант на социальную рекламу.
Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.
Дополнительно для участников мероприятия пройдут 2 вебинара: 9 сентября «Упаковка социальных товаров и услуг для эффективного продвижения», 10 сентября «Эффективная социальная реклама».