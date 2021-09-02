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Сергей Лавров: «Мы обречены быть самостоятельными с такими компаниями, как вы»

Сергей Лавров: «Мы обречены быть самостоятельными с такими компаниями, как вы»
Иллюстрация: Канал департамента информационной политики Свердловской области

Песни, танцы и серьезные вопросы — что произошло во время визитов министра иностранных дел России Сергея Лаврова в офисы крупнейших уральских компаний.

#ВЫБОРЫ#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

В ходе однодневного визита в Екатеринбург Сергей Лавров посетил главный офис компании «Сима-ленд» Андрея Симановского и штаб-квартиру Русской медной компании Игоря Алтушкина. Его сопровождал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сотрудники «Сима-ленда» встретили гостей речовками «мы команда Путина», «мы единая страна» и патриотическим флешмобом — танцем в исполнении нескольких сотен девушек.  

Мы обречены быть самостоятельными с такими компаниями, как вы. А если нас не будут выводить из себя, то у нас будет неуклонно расти экономика, — сказал Сергей Лавров о Сима-ленде (цитата по JustMedia.ru).

Глава МИД России отметил, что на сцене девушки задавали темп:

Один вопрос: почему одни девушки? Должно быть, как говорят наши западные партнеры, гендерное равенство. Но все равно женщина в российской традиции всегда будет самой уважаемой.

В штаб-квартире Русской медной компании Сергей Лавров встретился с членами Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).  

Они обсудили роль Екатеринбурга как одного из транспортных хабов Евразии. А также тему углеродного регулирования (Евросоюз планирует ввести «углеродный налог» после 2022 г.) и ситуацию с уральским хризотилом на мировом рынке. Продукцию подозревают в онкогенности.

Ваш город – один из фасадов Российской Федерации, мы это хорошо знаем и стараемся активно использовать для продвижения наших внешнеэкономических интересов, и регион постоянно претендует на проведение международных форумов. В настоящее время готовится принять Универсиаду 2023 года. Здесь, в центре нашей страны очень хорошо и отчетливо ощущаешь всю мощь нашей евразийской державы, которая открыта и востоку и западу, югу и северу. Роль Екатеринбурга, как одного из транспортных хабов Евразии, будет возрастать, в том числе в русле, предложенной Президентом Владимиром Путиным концепции формирования большого Евразийского партнерства», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД — один из лидеров федерального списка партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Госдуму. 

Напомним, что, по данным ВЦИОМ, доля российских граждан, которые ходят на выборы, снизилась до 22% — это минимальный показатель за 17 лет.

Россияне чаще всего отказываются от участия в общественной и политической жизни из-за нехватки времени (28%). 20% считают, что политикой должны заниматься профессионалы, а 19% доверяют президенту и полагают, что он сам решит все проблемы в стране. В 2011 г. основными причинами отказа было отсутствие интереса (36%) и веры в изменения от личного участия (25%).

Ранее DK.RU сообщил, что ЦИК не допустила до участия в выборах Сергея Капчука уральского бизнесмена из «списка Титова». Он выдвигался от «Партии роста».

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, гражданин не может быть избран до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости за тяжкое преступление, — так объяснили решение в ЦИК.  

Автор: Виктория Говорковская
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