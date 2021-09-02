Закрылись два старейших интернет-магазина России. Их хотел купить «Яндекс», но передумал

Речь идет об одежном дискаунтере KupiVIP (13 лет на рынке) и «шопинг-клубе для мам» Mamsy (12 лет). При этом KupiVIP по итогам 2020 г. вошел в топ-30 самых дорогих компаний Рунета (23,2 млрд руб).

Российские интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy объявили на своих сайтах о закрытии площадок. В KupiVIP отметили, что платформа распродаж работала для клиентов более 13 лет. Покупатели могли выбирать одежду, обувь и аксессуары для взрослых и детей, а также товары для дома со скидками до 90%. В Mamsy напомнили, что магазин более 12 лет был шопинг-клубом для мам, отмечает Секрет фирмы.

KupiVIP — проект серийного предпринимателя Оскара Хартманна (ранее DK.RU подробно рассказывал о его философии и бизнесах). Магазин был запущен в 2008 году и стал одним из самых старейших онлайн-ритейлеров, доживших до наших дней. На сайте в основном были представлены брендовые вещи с существенной скидкой. Дисконт удавалось обеспечить за счет приобретения остатков коллекций модных марок по сниженным ценам. Компания сотрудничала более чем с 3 тыс. российских и зарубежных поставщиков. В 2020 году оборот KupiVIP сократился на 10% и составил 4,5 млрд руб.

В феврале 2021 года Forbes поставил KupiVIP на 19-ю строчку в топ-30 самых дорогих компаний Рунета. Платформу оценили в $318 млн (23,2 млрд рублей). За 13 лет сервис привлек $119,6 млн инвестиций. Инвесторами стали ЕБРР, Intel Capital, Mangrove Capital Partners и др.

Сайт Mamsy продавал одежду и другие товары средней ценовой категории. Большая часть ассортимента была рассчитана на женщин и детей. 2020-й год интернет-магазин закончил с убытком в 167,8 млн руб.

Весной 2021 года сообщалось, что «Яндекс.Маркет» договорился о покупке компании Private Trade, которая управляла KupiVIP и Mamsy. В сделку должны были также войти пять офлайн-точек KupiVIP в московских торговых центрах и распределительный центр фирмы на 20 000 кв. м. Сделку оценивали в 1 млрд руб. Однако уже в июле «Яндекс» отказался от приобретения, решив рассмотреть для себя другие выходы в фэшн-сегмент.

Для маркетплейса Wildberries прошлый год, напротив, оказался успешным: оборот увеличился почти вдвое. Состояние его владельцев, Татьяны и Владислава Бакальчук, Forbes оценил в $13,1 млрд. Татьяна вышла на первое место в рейтинге самых богатейших женщин России, а в месте с мужем — на первое место среди десяти богатейших семей России, сообщал DK.RU.

Накануне стало известно о том, что работу американского интернет-магазина БАДов iHerb могут запретить на территории РФ.