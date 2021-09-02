В Екатеринбурге появится логистический терминал AliExpress

Столица Урала вошла в тройку городов, выбранных «AliExpress Россия» для строительства фулфилмент-центров. Компания намерена приступить к работам до конца года.

«AliExpress Россия» планирует запустить фулфилмент-центры в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону. Общая площадь объектов составит не менее 200 тыс. кв. м.

Место расположения логистического терминала в Екатеринбурге не раскрывается. Известно, что на этой площадке будут храниться товары, собираться, обрабатываться и выполняться заказы покупателей. Товары будут отправляться по всей России.

Ранее DK.RU сообщил, что крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries построит в Екатеринбурге крупный распределительный центр. Соответствующее соглашение 23 августа подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Стоимость комплекса оценивается в 8 млрд руб.

В Свердловской области активно развивается малый и средний бизнес, и все больше производителей выходит в онлайн-сегмент. В настоящий момент свои товары на Wildberries реализуют около 6,6 тысяч предпринимателей Свердловской области, за год их число выросло в четыре раза, а их продажи в первое полугодии 2021 года увеличились в 2,4 раза до 4 миллиарда руб. Запуск нового логистического центра позволит поддержать местных предпринимателей благодаря их экономии на логистике и возможностью расширить свой ассортимент на Wildberries, — рассказала Татьяна Бакальчук.

Напомним, что Татьяна и Владислав Бакальчуки заняли первую строчку в топ-10 богатейших семей России за 2021 г., по версии журнала Forbes. Совокупный капитал Бакальчуков составил $13,1 млрд.