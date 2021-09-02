В Екатеринбурге атакована сеть ресторанов «Тануки»

«Заказывают доставку по наличке или с оплатой картой курьеру, курьер приезжает и оказывается, что человек ничего не заказывал». Рестораторы стали «фильтровать» клиентов, чтобы снизить ущерб.

Компания «Тануки» отказалась удалить фото с темнокожим мужчиной и символикой ЛГБТ. Этого требовал основатель и идеолог «Мужского государства» Владислав Поздняков, угрожая парализовать работу сети ресторанов.

В конце августа на «Тануки» обрушились DDoS-атаки, сообщения о минировании заведений и поток ложных заказов. Об этом заявляли представители московских ресторанов. Теперь травля дошла и до Урала.

Люди заказывают доставку по наличке или с оплатой картой курьеру, курьер приезжает по адресу и оказывается, что человек ничего не заказывал. Приходится утилизировать товар. Причем заказы крупные — на 9–12 тысяч рублей, — сообщил e1.ru сотрудник одного из екатеринбуржских ресторанов.

Сеть теряет деньги и из-за того, что курьеры работаю вхолостую. Чтобы минимизировать потери, заказы на доставку от новых клиентов теперь принимаются только при оплате онлайн.

1 сентября на официальной странице сети «Тануки» в Instagram появилось обращение:

— Коллеги, рестораторы, предприниматели и все-все-все. Думаем, вы все уже в курсе, что некие самопровозглашенные мужчинами люди кошмарят бизнес в России, устраивая натуральную травлю и оставаясь в правовом поле не при делах. Мы уже не первые в этом списке.

Мы вот думаем, а кто их следующим не устроит? Может ваш бизнес? Или ваш партнер или сосед? А может какой коренной народ России не самый многочисленный? Не, ну а чего такого. Наши юридические и законные методы почему-то не работают. Админы Телеграма, да и сам Павел Дуров не считают, видимо, что канал, призывающий унижать/уничтожать людей и бизнес за то, что они не соответствуют больным фантазиям Познякова и группы старшеклассников, которые ему внимают (несовершеннолетних там побольше, чем у нас «пропагандистов», ага), нужно блокировать и привлекать к ответственности. А за ложные звонки о минировании ресторанов и препятствие коммерческой деятельности — и вовсе к уголовной.

Это все лирика, конечно. Теперь к сути: они планируют массовые акции против нас в эти выходные. Привлекают для этого детей, которым промывают мозги идеями ненависти к женщинам и другим расам. Мы безусловно выстоим. Еще раз: «не на тех напали», но! Давайте сделаем так, чтобы бизнес в России перестал выстаивать, а просто работал в соответствии с законом?

Давайте мы начнем уже поддерживать тот бизнес, который за время пандемии уже достаточно убытков понес? Мы просим коллег, других предпринимателей, СМИ и наших гостей поддержать нас. Чем нас будет больше, тем выше вероятность достучаться до надзорных органов и администрации Telegram. Каналы для организации травли и разжигания ненависти, в том числе среди несовершеннолетних, все еще работают. Какого, простите, черта?!

Будем рады полезным контактам и советам, но главное мы будем рады огласке: бизнес уже должен перестать извиняться перед каждым обиженным фанатиком.

29 августа «Тануки» выложила в соцсетях посты под хэштегом #ямытануки, в которых призвала подписчиков «достучаться» до основателя Telegram Павла Дурова и потребовать от него заблокировать телеграм-канал Позднякова. Также «Тануки» призвала писать в соцсетях министерству цифрового развития и Роскомнадзору.

Сеть «Тануки» основал в 2004 г. ресторатор Александр Орлов. Сейчас заведения «Тануки» работают в России, Украине, Казахстане, США и Объединенных Арабских Эмиратах. В Екатеринбурге два ресторана сети.

Ранее ритейлер «Вкусвилл» опубликовал рекламу продуктов с женской однополой семьей, а затем столкнулся с валом гомофобных комментариев, удалил пост и извинился.