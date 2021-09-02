УБРиР запустил для бизнеса новый пакет услуг «Взлетай»

Новый пакет услуг банка, учитывая все его преимущества, является одним из самых привлекательных не только в тарифной линейке банка, но и по сравнению с банками-конкурентами.

В состав пакета входят 10 бесплатных межбанковских переводов юридическим лицам, зачисления происходят день в день. В течение месяца владелец пакета может перечислять до 600 тыс. руб. в пользу физических лиц без комиссии. Бонусом клиент получит бесплатную бизнес-карту, с помощью которой ежемесячно сможет бесплатно самоинкассировать наличные в сумме до 200 тыс. руб., а также дебетовую карту «ПОРА» или «My Life» для личного пользования. Расчетом налогов для индивидуальных предпринимателей на упрощенке без сотрудников и кассы будет заниматься сервис «Кнопка Мини».

По словам руководителя по развитию продуктов РКО УБРиР Юлии Васильевой, «Низкая стоимость пакета и содержание, включающее необходимый и достаточный комплекс услуг, а также бесплатные лимиты операций — вот чем отличается пакет «Взлетай» от других предложений. Уверена, что он придется по вкусу индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах розничной торговли, транспортных услуг и интеллектуального B2B», — отметила она.

Заказать новый пакет услуг все желающие смогут дистанционно. Оформляется доставка в несколько кликов: необходимо просто заполнить заявку на открытие счета, после этого с клиентом связывается специалист банка. Доставка документов осуществляется через день после оформления заявки.

Те, кто предпочитают общаться с менеджером лично, могут подключить новый пакет услуг в любом офисе, обслуживающем юридических лиц. Подробности о тарифе можно найти на сайте или уточнить по телефону горячей линии 8-800-700-59-59.