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УБРиР запустил для бизнеса новый пакет услуг «Взлетай»

УБРиР запустил для бизнеса новый пакет услуг «Взлетай»
Иллюстрация: pixabay.com

Новый пакет услуг банка, учитывая все его преимущества, является одним из самых привлекательных не только в тарифной линейке банка, но и по сравнению с банками-конкурентами.

В состав пакета входят 10 бесплатных межбанковских переводов юридическим лицам, зачисления происходят день в день. В течение месяца владелец пакета может перечислять до 600 тыс. руб. в пользу физических лиц без комиссии. Бонусом клиент получит бесплатную бизнес-карту, с помощью которой ежемесячно сможет бесплатно самоинкассировать наличные в сумме до 200 тыс. руб., а также дебетовую карту «ПОРА» или «My Life» для личного пользования. Расчетом налогов для индивидуальных предпринимателей на упрощенке без сотрудников и кассы будет заниматься сервис «Кнопка Мини».

По словам руководителя по развитию продуктов РКО УБРиР Юлии Васильевой, «Низкая стоимость пакета и содержание, включающее необходимый и достаточный комплекс услуг, а также бесплатные лимиты операций — вот чем отличается пакет «Взлетай» от других предложений. Уверена, что он придется по вкусу индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах розничной торговли, транспортных услуг и интеллектуального B2B», — отметила она.

Заказать новый пакет услуг все желающие смогут дистанционно. Оформляется доставка в несколько кликов: необходимо просто заполнить заявку на открытие счета, после этого с клиентом связывается специалист банка. Доставка документов осуществляется через день после оформления заявки.

Те, кто предпочитают общаться с менеджером лично, могут подключить новый пакет услуг в любом офисе, обслуживающем юридических лиц. Подробности о тарифе можно найти на сайте или уточнить по телефону горячей линии 8-800-700-59-59.

О банке

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 апреля 2021 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B». УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны. По состоянию на 30 сентября 2020 года, чистая прибыль банковской группы по МСФО составила 904 млн рублей. Активы достигли 336 млрд рублей, пассивы — 319 млрд рублей, капитал — 17,2 млрд рублей. УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 56 учреждений в 31 городе и 14 регионах России. В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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