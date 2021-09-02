Жалобы на занятость подобны жалобам на большие налоги — незаметно сообщают о статусе

Почему мы постоянно так заняты? Дело в огромном количестве рабочих и бытовых задач или в том, что мы выбираем занятость ради занятости и, якобы, достойного образа жизни?

Известный бизнесмен и писатель Скотт Янг в своем блоге рассуждает о том, как найти баланс между занятостью и удовлетворением.

— Почему все так заняты? Примерно век назад экономист Джон Мейнард Кейнс прогнозировал, что мы будем работать только пятнадцать часов в неделю. Доходы будут расти, как и свободное время.

Но этого не произошло. Доходы выросли, а мы работаем и после 18.00. Почему?

Я думаю, во многом потому, что люди любят быть занятыми. Психологи часто говорят, что мы боимся безделья и обычно более счастливы, когда заняты, чем когда нам нечего делать.

Но важно и то, нам нужна причина быть занятыми. Если ее нет, люди выбирают праздность, даже если предпочитают быть активными. Но если мы постоянно заняты и нам для этого нужна причина, это значит, что большая часть занятости создается искусственно.

Причины коллективной занятости

Мы чувствуем себя очень занятыми, но часть этих дел не так уж необходима. Почему так происходит?

У меня есть несколько теорий:

Занятость как сигнал. Занятые люди важны. Жалобы на занятость подобны жалобам на большую сумму налогов — позволяют незаметно сообщить о своем статусе.

Занятость как уклонение от обязательств. Сослаться на занятость — это социально приемлемый способ отказаться от обязательств. «Хотел бы, но слишком занят», звучит более вежливо, чем «Нет, фортепьянный концерт вашего племянника мне не очень интересен».

Занятость как самообман. Цель при работе над какой-то задачей — двигаться к состоянию, когда дел становится все меньше. Поскольку в контексте этой цели меньше невыполненных задач — лучше, это можно ошибочно истолковать, будто отсутствие невыполненных задач в жизни — идеальный вариант.

Другое правдоподобное объяснение состоит в том, что занятость существует в спектре. Мы можем ненавидеть праздность, а чрезмерная занятость давит, но попасть в золотую середину весьма непросто.

В поисках золотой середины

Я чувствую себя счастливее, когда немного занят. Не настолько, чтобы быть перегруженным, но достаточно, чтобы ощущать нехватку времени.

Я думаю, что существует шкала от сильной скуки до выгорания, а идеальный уровень занятости находится где-то посередине.

Возможно, есть две разные установки в расчете занятости-счастья:

то, какова ваша идеальная заданная величина;

то, выше или ниже этой заданной величины нынешняя ситуация.

Каковы веские причины быть занятыми?

Нам нужна причина, чтобы быть занятыми, уверены психологи. Даже предпочитая занятость, мы не делаем дело ради самого дела.

Качество причин имеет большое значение. Если не соблюдать осторожность, то очень веская причина может привести к чрезмерным обязательствам. Но если у вас нет веских причин, может быть трудно достичь оптимального уровня. Я обычно колеблюсь между захватывающим проектом (который также иногда давит на меня) и отсутствием проекта и чувством бесцельности.

Найти хороший проект нелегко. Простое желание заполнить время не кажется достаточным оправданием.

Действительно ли у вас слишком мало времени?

Строго говоря, у всех людей каждый день есть одинаковое количество времени. Никому не дается больше или меньше часов в сутках. То, что кажется нехваткой времени, скорее конфликт приоритетов.

Проблема с занятостью возникает, когда работа не приносит внутреннего удовольствия. Когда вы задерживаетесь на работе, которую ненавидите, нужно каким-то образом удовлетворить свои психологические потребности за то небольшое время, которое останется. Это сложно.

Другая проблема — это ожидания. Если вы хотите работать полный день, поддерживать форму, проводить время с детьми и не забросить друзей и увлечения, вам может не хватить времени, чтобы заниматься всем этим так, как хочется. В результате возникает разочарование, даже если количество часов в день фактически не сократилось.

Из-за этого ощущение чрезмерной загруженности становится неприятным, даже если у вас есть те же двадцать четыре часа в сутки, что и у всех остальных.

Нетрадиционные стратегии оптимизации занятости

1. Скорректируйте свои ожидания

Как я уже сказал, слишком высокие (или слишком низкие) ожидания — это рецепт стресса. Иногда важно сделать шаг назад и спросить себя, что на самом деле реально.

2. Найдите более приятную работу, друзей и увлечения

Если тратить много времени на дела и людей, которые психологически не приносят удовлетворения, можно почувствовать нехватку времени.

3. Создайте больше фильтров и ограничений

Временное ощущение чрезмерной занятости или скуки часто бывает проблемой баланса между новыми возможностями и существующими обязательствами. Когда поток открывающихся возможностей иссякает, мы чувствуем беспокойство и скуку. Когда поток бушует — подавленность.

Если вы чувствуете себя подавленными, усильте ограничения, чтобы снизить поток возможностей. Если становится скучно, ослабьте эти ограничения и начните говорить «да» более авантюрным возможностям.

Ранее на DK.RU: Время несется, вы ничего не успеваете? Три способа стать хоть немного спокойнее