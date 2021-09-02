В Екатеринбурге снесли гостиницу «Дели»

Грандиозный кирпичный долгострой простоял в центре города более четверти века. До конца сентября площадку полностью расчистят. Но пустовать она будет недолго.

Собственник объекта АО «Ледовая арена» начал работы по сносу гостиницы в первой декаде июля. Ко 2 сентября надземную часть комплекса у цирка полностью демонтировали.

У нас все идет по плану и даже с опережением сроков. Дальше будет демонтаж фундамента, съемка свай, вывоз отходов, планировка территории. Работы много, — прокомментировал директор строительной компании «Ледовая арена» Данил Крицкий (цитата по e1.ru).

Вопрос, что будет на месте «Дели», долго висел в воздухе: обсуждался и новый торговый центр, и паркинг. В итоге решили построить гастрорынок. Здание будет невысоким, чтобы не загораживать Ледовую арену УГМК. Значительную часть территории займет парковка. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что АО «Ледовая арена» (60% капитала принадлежит структурам УГМК, 40% — областному министерству по управлению госимуществом) приобрело долгострой у ТД «Мегаполис» за 240 млн руб. в декабре 2020 г.

Любопытно, что этой весной бывший владелец «Дели» Сергей Флеганов зарегистрировал новую строительную компанию. ООО «Уральские просторы» будет осуществлять деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика.