Американский интернет-магазин БАДов iHerb запретят в России

«Доступ к сайту создает системные риски для здоровья населения»: iHerb признали нелегальным — с подачи общественников. Компания планировала инвестировать 1,5 млрд руб. в регистрацию продукции в РФ.

Общественники из Сибири требуют признать американский интернет-магазин по продаже витаминов и БАДов iHerb нелегальным на территории РФ. Центральный районный суд Барнаула еще 24 августа удовлетворил иск прокуратуры Центрального района города, однако известно об этом стало только сейчас. Внимание на данные суда обратила газета Ведомости. Издание отмечает, что прокуратура подала исковое заявление на основе обращения Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль».

В обращении исполнительный директор организации Николай Якушев указывал, что «по адресу ru.iherb.com размещена информация о свободной продаже и доставке на территорию России товаров, которые содержат наркотические и психотропные вещества, гомеопатических лекарственных средств под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат, а также специального питания для спортсменов, ввоз которого запрещен на территорию РФ без специального разрешения Минспорта». Всего «Народный контроль» насчитал на сайте iHerb более 2000 позиций, нарушающих законы РФ.

Выступавший на суде в качестве эксперта главный внештатный специалист — клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов считает, что дозы, превышающие допустимые уровни, рецептурные компоненты и доступ к сайту неопределенного круга лиц, в том числе с тяжелыми заболеваниями и несовершеннолетних, — создаются системные риски для здоровья населения.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано представителями iHerb. В противном случае данные сайта будут направлены в Роскомнадзор для включения в «Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России». Затем, согласно российскому законодательству, операторы связи должны будут ограничить доступ к сайту в течение суток.

Добавим, что это не первая попытка остановить торговлю iHerb в России. Ранее, весной 2020 года, Ульяновский областной суд обязал компанию удалить мобильное приложение для российских пользователей. Прокуратура обнаружила, что через iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАДы), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». Также отмечалось, что эти средства не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. В апреле того же года Роскомнадзор заблокировал приложение iHerb по решению Засвияжского районного суда Ульяновска.

В июне 2021 года представитель iHerb сообщил, что компания намерена инвестировать 1,5 млрд руб. в регистрацию продукции в России, что позволило бы компании реализовывать свои товары не только в интернете, но и в российских аптеках.

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