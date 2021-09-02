Почему люди страдают от бессонницы, видят эротические и вещие сны — Михаил Полуэктов

Сомнолог — о том, можно ли спать по 1,5 часа в сутки, как Леонардо, или по четыре, как Цезарь, управлять сном и высыпаться впрок. И почему капсула для сна в офисе или хотя бы диванчик — это хорошо.

Михаил Полуэктов — доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы №3, ответил на главные вопросы про сон.

Почему и как мы засыпаем

— В мозге есть системы, которые помогают нам засыпать, и есть активирующие центры, которые этому препятствуют. Последних больше. Тем не менее, обычно с наступлением темноты мы засыпаем. Это происходит каждый день примерно в одно и то же время, поскольку есть третий «игрок» — внутренние часы. Получив информацию, что на улице светло (она поступает через сетчатку глаза), они передают ее всему организму и помогают центрам бодрствования держать мозг в соответствующем состоянии. Когда вечером световой поток снижается, внутренние часы дают команду о замедлении активности. Центры бодрствования остаются без поддержки, и центры сна потихонечку берут верх. В итоге мозг погружается в сон.

Во сне закрываются все двери, связывающие мозг с внешним миром. Состояние полного отключения необходимо мозгу для перераспределения информационных потоков. Если лишить его этой возможности, мы не справиться с потоком информации, которую получаем.

Бывает, человек проваливаемся в сон, но через минуту его «как рукой сняло». Это происходит, когда активирующие центры получают подпитку от так называемого эмоционального мозга. У каждого есть проблемы, вызывающие эмоциональный отклик. Если, засыпая, человек внезапно о них вспоминает, возникает вспышка активности, которая все портит.

Сколько часов надо спать

— Если провести массовый опрос, окажется, что в любой части света большинство респондентов спит от семи до восьми часов. Группа из лучших международных экспертов по сну пришла к выводу, что людям среднего возраста необходимо спать семь-девять часов, чтобы обеспечивать максимальное восстановление организма.

А как же великие люди, спавшие по четыре часа — Юлий Цезарь, Наполеон, Бенджамин Франклин? Возможно, они стали великими, поскольку в определенные периоды жизни полностью посвящали себя достижению поставленной цели. И на этих этапах действительно не спали или спали очень мало. Но состояние, когда человек одержим идей, ближе к гипнозу, к творческому экстазу, трансу. Думаю, никто из них не выдержал бы длительного серьезного ограничения в сне.

В 60-е годы прошлого века американский школьник Рэнди Гарднер бодрствовал 264 часа (11 суток). За ним наблюдал исследователь Вильям Деменд. Этот рекорд был внесен в «Книгу Гиннеса». Таким образом, короткое время человек может обойтись без сна.

Почему, проспав 9–10 часов, можно чувствовать себя разбитым, а после получасового сна — как огурчик?

— Многое зависит от того, был ли завершен цикл сна, или пробуждение произошло насильственным образом в его средине. Пока никто не нашел объяснения, почему сон организован циклически, и разные фазы повторяются с четкой закономерностью: каждые полтора часа.

Сначала наступает дремота, человек погружается в первую стадию сна, потом, как по ступенькам, спускается все глубже и глубже. Потом у него наступает особое состояние — сон со сновидениями. Сны снятся во всех стадиях, но мы лучше помним сновидения, возникающие в фазе быстрого сна. И они очень яркие и образные. Если разбудить в этот момент, в 80% случаев люди расскажут, что снилось, если разбудить в другой фазе, — примерно в 40%.

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Смысловая нагрузка сновидений

— С точки зрения классического, физиологического, взгляда на сновидения, сон — просто отражение мыслительной деятельности, которая ведется в мозге постоянно. Скорее всего, происходит обработка информации, которую мозг получил перед засыпанием. В пользу этого свидетельствует то, что чаще всего мы видим сны о предшествующих укладыванию событиях. Прочие сны идут как бы фоном. Существует континуальная гипотеза, суть которой в том, что мозг продолжает перерабатывать информацию, которую получил перед сном. Но этой информации недостаточно, поэтому в нее вплетаются иные воспоминания, и получается небывалая комбинация «бывалых» впечатлений.

Почему во сне не можешь ударить или убежать?

— Когда спящий человек переходит из состояния медленного сна в состояние быстрого, у него отключаются поперечнополосатые мышцы. Поэтому, когда мы видим сновидения, мы не можем ни драться, ни бежать.

А что с больными лунатизмом? Они двигаются в фазе медленного сна. В ней мышцы продолжают работать. Лунатизм рассматривают как феномен локального сна, при котором часть мозга находится в одном состоянии, часть — в другом. Энцефалограмма фиксирует в лобных отделах мозга таких пациентов картинку, характерную для глубокого сна. В то время как в отделах, связанных с движением, показывает бодрствование. То есть, тело лунатика частично просыпается, он совершает привычные движения, но большая часть его мозга продолжает спать.

О ночных кошмарах

— Мне кажется, история с кошмарами чрезмерно раздута. Кто видит кошмары? Дети, если пересмотрят «ужастиков». Взрослые не видят кошмаров или видят их очень редко. Мы привыкли называть кошмарами просто неприятные, устрашающие сновидения. А кошмар — это когда человек просыпается с очень сильной вегетативной реакцией: у него сердце колотится.

Есть иное состояние, связанное с кошмарами — посттравматическое стрессовое расстройство. Это психическое заболевание, возникающее, когда с человеком происходит что-то из ряда вон выходящее — военные действия, нападение, изнасилование и пр. И психотравмирующая ситуация настолько мощная, требующая разрешения, заявляющая о себе, что она повторяется в сновидении. Но посттравматическое стрессовое расстройство — не настолько частое состояние.

Почему мы видим эротические сны и летаем во сне

— С эротическими сновидениями все ясно: в определенной части сна со сновидениями происходит выброс гормонов, в том числе тестостерона, который повышает либидо. И мы реагируем на этот гормональный всплеск.

А вот почему люди летают во сне, непонятно. С точки зрения физиологии подобные состояния можно расценивать как некие вестибулярные галлюцинации. Вестибулярный аппарат постоянно определяет, находимся ли мы в состоянии равновесия, на каком уровне мы находимся. Если внезапно изменить эти показатели, мы можем ощутить, что «земля уходит». Вероятно, во сне периодически меняется настройка нашего вестибулярного аппарата, и возникает ощущение проваливания. Мозгу надо самому себе их объяснить, и в результате рождается история про полет или падение.

О вещих снах

— В большинстве случаев вещие сны объясняются с точки зрения теории предсказания. Наш мозг — это в том числе машина для предсказаний. В состоянии бодрствования в нем постоянно идет процесс обработки информации. На основании этой информации строится модель будущего. Скорее всего, во время сна мозг работает по такой же схеме: все время пытается предсказывать, что будет через несколько секунд или миллисекунд. Однако он не получает новой информации, поэтому «питается» воспоминаниями. Чаще всего эти предсказания не сбываются, но иногда мозг строит модель правильно, попадает в точку.

Есть категория сновидений о заболеваниях. Они не относятся к вещам снам. Информация о неблагополучии в организме может доходить до мозга раньше, чем мы ее осознаем, и каким-то образом внедряться в наши сновидения. То есть, мозг пытается нас предупредить. Об этом писал советский психиатр В. Н. Касаткин в книге «Теория сновидений». Он обработал более 50 тысяч сновидений. И, в частности, заметил, что люди с болезнями органов дыхания видят сны, в которых пытаются протиснуться через узкую трубу.

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Быть совой или жаворонком — природное или приобретенное?

— Исследование показало, что попадание в число сов или жаворонков на 54% зависит от генов, на 46% — от других факторов, где ключевые — возраст и социальный фактор. Относительно последнего поясню: если работа требует, человек будет просыпаться рано утром, будь он хоть десять раз сова.

Можно ли выспаться впрок?

— Раньше часто говорили, что впрок нельзя сделать три вещи: наесться, налюбиться и выспаться. Исследование показало, что выспаться впрок можно. Его участников разделили на две группы. В течение недели молодые люди из первой группы спали на два часа больше, чем обычно, остальные — как всегда. Потом всем испытуемым пришлось сократить время сна до четырех часов. В течение недели обе группы проходили тесты на внимание, скорость реакции и пр. Молодые люди, которые имели возможность «запастись сном», демонстрировали лучшие результаты.

Дневной сон может компенсировать плохой ночной

— Есть данные, что потребность в сне реализуется в течение суток. Мы можем «получить» необходимые восемь часов сна за раз или «накопить» их за несколько «подходов». Доказано, что дневной сон улучшает производительность труда, память, внимание, так называемые когнитивные функции — то, что отвечает за взаимодействие с внешним миром. Но важна его продолжительность: если человек спит 10-20-30 минут, эти показатели улучшаются, если 40-50-60 минут, — ухудшаются. Дело в том, что через 30 минут сон углубляется настолько, что из него нелегко выйти.

Существует легенда, что Леонардо да Винчи спал по 15 минут каждые четыре часа, то есть, за сутки он набирал всего полтора часа сна. Маловато, честно говоря. Я интересовался этим вопросом: ни один исследователь творчества художника не подтвердил, что тот придерживался полифазного сна. Тем не менее, почему-то его называют «режимом Леонардо».

Несколько лет назад художник Франческо Джост принял участие в эксперименте по полифазному сну. Он проводился в контролируемых условиях. В течение 48 суток Джост спал по три часа. Его жизненные показатели особо не ухудшались, но после эксперимента он отказался от этого режима из-за связанных с ним неудобств: художник не мог нормально взаимодействовать с другими людьми.

Сменный график — зло

— Всемирная организация здравоохранения отнесла виды деятельности, требующие смены режима сна (с ночного на дневной и наоборот), к потенциально онкогенным, то есть, повышающим риск развития злокачественных опухолей. Нет ничего хорошего в играх со временем, с часовыми поясами. Живущие в таком режиме люди, например пилоты, пытаются сохранить хотя бы продолжительность сна в пределах разумного. Они принимают различные биодобавки, препараты мелатонина, помогающие внутренним часам адаптироваться, или используют снотворное. Но это не панацея. Работа по сменному графику сомнологами не приветствуется.

Как слезть со снотворного

— Уйти от снотворных препаратов помогает когнитивно-поведенческая терапия. Это психологический тренинг, в ходе которого человек учится управлять сном. Раз неделю он получает задание. Затем в течение недели выполняет его, потом получает следующее… Это медленный процесс: стандартный курс рассчитан на восемь недель. В ходе терапии человек узнает, почему он не спит, как он должен себя вести, чтобы засыпать. Постепенно формируется внутреннее ощущение, что ты можешь управлять своим сном. Это помогает уйти от снотворных препаратов, хотя не думаю, что полностью и бесповоротно. Ситуации бывают разные, порой проще принять снотворное, чем лежать и мучаться от бессонницы. Я сам использую эту методику, однако иногда принимаю снотворное.

Текст подготовлен на основе интервью на youtube -канале «Редакция».

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