«Сысертский Хлебокомбинат» закрывается. А сотрудники не в курсе

Сообщается, что предприятие пытались искусственно обанкротить, а сотрудники давно не получают зарплату. Факты нарушения закона проверяют прокуратура и следственный комитет.

С утра 1 сентября печи «Сысертского Хлебокомбината» перестали работать, а сотрудники предприятия стали ждать объяснений от руководства. Об остановке работы их не предупредили. На общем собрании представители управляющей компании заявили, что предприятие закрывается, сообщает Е1.

Работники хлебокомбината рассказывают, что у компании давно появились проблемы с выплатой зарплат.

Нас пытаются всех уволить по собственному желанию с минимальным окладом. Многие уволились еще в марте-апреле. Мы сейчас не можем получить зарплату полностью за июнь, за июль вообще ничего еще не видели. Нам ничего не объясняют, говорят, нет денег зарплату платить, — рассказали работники.

Как передает издание, сотрудники не понимают, как можно в одночасье закрыть уникальное предприятие.

Как нас можно закрыть, вы представляете? Это градообразующее предприятие, здесь работать больше почти что негде. Мы обеспечиваем хлебом садики, школы, пионерские лагеря. Это единственный завод, работающий на настоящих живых дрожжах, — говорят они.

Кризисный менеджер хлебокомбината объясняет сложившуюся ситуацию выросшими ценами и тем, что ритейлеры не идут навстречу производителям: не соглашаются повысить цены на хлеб.

У комбината есть проблемы с отсрочками: торговые сети не работают по предоплате, а поставщики муки и сахара просят аванс. В связи с этим есть проблемы с оборотными средствами, — добавил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

По данным «Контур.Фокус» «Сысертский Хлебокомбинат» заработал в 2020 г. 432 млн руб., но остался в убытке на 4,1 млн. Кроме того, свердловский «ЭнергосбыТ Плюс» требует с предприятия 959 тыс. руб. за потребленную энергию.

Ситуация сопровождается скандалом. Так, источники Е1 сообщают, что хлебокомбинат умышленно банкротил его конечный бенефициар, который выдавал своему же предприятию кредиты под драконовские 20%. Все это привело к тому, что земля под хлебокомбинатом стала стоить больше, чем само предприятие со всем его оборудованием. Факты нарушения закона, финансовые и бухгалтерские документы сейчас проверяют прокуратура и следственный комитет.

В Свердловской области есть проблемы и у других хлебозаводов. Ранее DK.RU сообщал, что гендиректор АО «Режевской хлебокомбинат» Владимир Сусуйкин заподозрил своих конкурентов ООО «Хлебозавод №7», ООО «Пан Кондито», ООО «Березовская хлебная артель» и ООО «Русский Хлеб» в миллионных махинациях с налогами. Все предприятия находятся в Березовском и, по мнению Владимира Сусуйкина, являются единым субъектом предпринимательской деятельности.