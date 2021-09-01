Как инвестировать безопасно? Экспертное мнение от АЛОР БРОКЕР

Инвестиции при нынешнем уровне инфляции привлекают все больше россиян. Рынок растет, как сориентироваться в нем и вложить деньги правильно? Есть несколько правил, которые не подведут.

Брокерский рынок в России растет. На нем все больше денег, а, значит, мошенников, которые пытаются максимально оперативно заработать. Но это не повод бояться и вместо покупки интересных акций открывать вклад в банке, который в лучшем случае спасет вас от инфляции. DK.RU поговорил с начальником Екатеринбургского отделения ООО «АЛОР +» Еленой Карицкой о том, на что же нужно обращать внимание при работе на этом рынке.

Какие лицензии точно должны быть у хорошего брокера? Должен ли он обязательно быть зарегистрирован в России, иметь российское юрлицо?

— Брокер обязательно должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. Без нее он просто не может существовать как организация и не имеет право предоставлять брокерские услуги на территории РФ.

По сути, все существующие ныне на рынке лицензии — это лицензии брокера как профессионального участника. Они различаются видами деятельности. Например, есть такие виды вспомогательных лицензий: депозитарная, дилерская, на управление активами.

Значимым показателем уровня брокера является членство в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так, АЛОР БРОКЕР состоит в НАУФОР — Национальной ассоциации участников фондового рынка.

С регистрацией брокера в России дело обстоит так: он может быть партнером иностранной компании и с ним можно спокойно работать, но в случае нарушения ваших прав российская система правосудия не сможет вас защитить, придется обращаться по месту регистрации организации.

Как понять, насколько брокер надежен? Обязательно ли ему должен быть присвоен кредитный рейтинг?

— Всегда проверяйте брокера на наличие лицензий. У него обязательно должна быть лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Поинтересуйтесь историей компании — как давно она работает на рынке? Если брокер осуществляет свою деятельность 15, 20 и более лет, это достаточно серьезный показатель его надежности.

Зайдите на сайт Московской биржи и посмотрите торговые обороты компании, не забудьте про рейтинги: проверьте, входит ли брокер в топ-10.

Также немаловажен уровень рейтинга, присвоенный рейтинговыми агентствами, такими как НРА, АКРА, Эксперт РА и другие. Уровень рейтинга учитывает и историю развития компании, и ее репутацию, и количество активных клиентов, и рост торговых оборотов. Не секрет, что АЛОР БРОКЕР на рынке почти 30 лет. Мы стабильно занимаем высокие позиции в рейтингах Мосбиржи. Работаем над линейкой предоставляемых услуг — так, мы запустили сервис FOLLOW ME —платформу автоследования с готовыми инвестиционными идеями от ведущих аналитиков. Автоследование предполагает автоматическое дублирование сделок Управляющего стратегией на ваш счет, тем самым вы и торгуете, и доход получаете, и время экономите. Кроме того, мы внедрили торговый функционал WARP 1.0 (Open API). Эти показатели стали ключевыми для повышения НРА нашего рейтинга до уровня АА+* в этом году.

Кредитный рейтинг необходим в том случае, если организация — и брокер, и банк в одном лице. Для классических брокеров, не совмещающих инвестиционную деятельность с банковской, присваивается некредитный рейтинг качества и надежности услуг.

Не обанкротится ли мой брокер и что делать, если это все-таки произойдет?

— Следует четко разделять аннулирование лицензий брокера и его банкротство.

Порядок действий при отзыве лицензий у брокера следующий: перевести деньги с брокерского счета на личный банковский счет, заключить контракт с другим брокером, открыть счет в его депозитарии, перевести ценные бумаги на уже открытый счет депо у другого брокера, перевести бумаги от одного брокера к другому, проверить и сохранить отчет о совершенных операциях в личном кабинете. При отсутствии отчета сделайте запрос на его формирование.

Что касается банкротства. Если подходить к вопросу выбора брокера обстоятельно и учитывать все оговоренные выше пункты, ничего страшного произойти не должно. Но никто ни от чего не застрахован. Процесс в этой ситуации схож с отзывом лицензии: при получении уведомления о банкротстве (а это добросовестный брокер должен сделать в течение 3-х рабочих дней) самое главное — заключить договор с другой брокерской компанией и подать запрос на вывод активов со счета и перевод бумаг к новому брокеру. Все акции и бумаги хранятся в депозитарии. Не забудьте запросить у брокера-банкрота отчет по купленным ценным бумагам, чтобы не пришлось повторно платить подоходный налог.

При банкротстве брокера существуют три очереди кредиторов:

Кредиторы, обязательства перед которыми возникли из-за причинения вреда жизни и здоровью. Работники организации-банкрота, а также правообладатели. Все остальные кредиторы.

Удовлетворение требований клиентов брокера при банкротстве последнего осуществляется в особом порядке. Арбитражный управляющий или реестродержатель ведет реестр клиентов брокера (ст.185.3 Закона о банкротстве). Этот реестр составляется отдельно от реестра кредиторов трех очередей.

Если имущества клиентов, находящегося на счетах брокера, достаточно для удовлетворения требований клиентов, такие требования удовлетворяются в полном объеме. Только удовлетворив требования одной категории, можно переходить к удовлетворению требований следующей группы кредиторов.

Какие обещания доходности инвесткомпании/брокера должны сразу насторожить и оттолкнуть?

— Важно сразу сделать акцент: обещания какой-либо нереальной доходности исходят именно от финансовых пирамид и частных лиц. Гарантировать доходность ни один уважающий себя брокер не станет — это запрещено на рынке ценных бумаг и регламентируется Федеральным законом. Также стоит обращать внимание на ставки, превышающие средние по рынку. Совокупность этих факторов точно должна насторожить.

В пример приведем «Кэшбери» — МММ XXI века. Клиентам компания обещала доходность до 600% годовых. Ряд медийных лиц и блогеров участвовали в рекламе. И все мы знаем, чем это обернулось. Поэтому здесь самое главное — не дать обмануть себя заоблачными цифрами.

Лучше быть приземленным, но уверенным в своем доходе.

Так, опираясь на проект FOLLOW ME, мы говорим о среднегодовой доходности рублевой стратегии «Отечественные фавориты», которая составляет +19.78 % в рублях, долларовой стратегии «Adviser USA» — +25.08 % в долларах США.

Ознакомиться со стратегиями и результатами их работы вы можете на нашем сайте https://followme.alor.ru/strategies.

Какой размер комиссии считается нормальным для российского рынка? Какие вообще бывают брокерские комиссии?

Комиссия за ведение счета — при минимальном брокерском вознаграждении, ведь клиент положил на счет сумму меньше оговоренной; за доверительное управление; за ведение счета для торговли на срочном рынке и т. д.

при минимальном брокерском вознаграждении, ведь клиент положил на счет сумму меньше оговоренной; за доверительное управление; за ведение счета для торговли на срочном рынке и т. д. Комиссия за сделки — основной доход брокера (берется % от суммы каждой сделки).

основной доход брокера (берется % от суммы каждой сделки). Комиссия за так называемые «маржинальные сделки» — в тех случаях, если клиент берет в долг у брокера денежные средства или ценные бумаги.

в тех случаях, если клиент берет в долг у брокера денежные средства или ценные бумаги. Депозитарные расходы (за учет и хранение ценных бумаг).

Комиссия за ввод и вывод средств (преимущественно комиссия берется за вывод средств, а также могут взыматься комиссионные вознаграждения, если вывод средств происходит в другой валюте).

Плюс, как правило, банковская комиссия.

Наша тарифная линейка широкая — комиссии представлены в диапазоне от 0,015% до 0,8%. Исходя из ваших активов, оборотов, уровня подготовки, необходимости в дополнительных сервисах, мы поможем подобрать вам оптимальный тарифный план. С перечнем можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Тарифы».

Какие функции должны быть у мобильного приложения брокера, насколько существенно оно отличается от версии веб-сайте? Можно ли полноценно инвестировать, используя только смартфон?

— В наше время, конечно, проще всего управлять активами и торговать через смартфон — достаточно хорошего качества сети и соответствующего приложения для совершения операций.

Мобильное приложение должно быть понятным и доступным, с простым для пользователя интерфейсом, ведь первое знакомство клиента с приложением определяет — останется он с вами или нет.

Приложение также должно содержать в себе все основные функции для торговли и отслеживания динамики на рынке — доступность совершения сделок и операций со счетами в любое время и в любом месте повышает уровень вовлеченности пользователя в торгово-инвестиционный процесс и уровень удовлетворенности сервисами, которые предоставляет брокер.

Таким функционалом располагает наше мобильное приложение «АЛОР ИНВЕСТИЦИИ» — первая версия включает в себя весь основной спектр для торговли. В ближайшее время мы планируем анонсировать его запуск.

Сайт: https://www.alorbroker.ru/