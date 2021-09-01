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Как инвестировать безопасно? Экспертное мнение от АЛОР БРОКЕР

Как инвестировать безопасно? Экспертное мнение от АЛОР БРОКЕР
Иллюстрация: АЛОР БРОКЕР

Инвестиции при нынешнем уровне инфляции привлекают все больше россиян. Рынок растет, как сориентироваться в нем и вложить деньги правильно? Есть несколько правил, которые не подведут.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Брокерский рынок в России растет. На нем все больше денег, а, значит, мошенников, которые пытаются максимально оперативно заработать. Но это не повод бояться и вместо покупки интересных акций открывать вклад в банке, который в лучшем случае спасет вас от инфляции. DK.RU поговорил с начальником Екатеринбургского отделения ООО «АЛОР +» Еленой Карицкой о том, на что же нужно обращать внимание при работе на этом рынке. 

Какие лицензии точно должны быть у хорошего брокера? Должен ли он  обязательно быть зарегистрирован в России, иметь российское юрлицо? 

— Брокер обязательно должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. Без нее он просто не может существовать как организация и не имеет право предоставлять брокерские услуги на территории РФ.

По сути, все существующие ныне на рынке лицензии — это лицензии брокера как профессионального участника. Они различаются видами деятельности. Например, есть такие виды вспомогательных лицензий: депозитарная, дилерская, на управление активами. 

Значимым показателем уровня брокера является членство в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так, АЛОР БРОКЕР состоит в НАУФОР — Национальной ассоциации участников фондового рынка.

С регистрацией брокера в России дело обстоит так: он может быть партнером иностранной компании и с ним можно спокойно работать, но в случае нарушения ваших прав российская система правосудия не сможет вас защитить, придется обращаться по месту регистрации организации.

Как понять, насколько брокер надежен? Обязательно ли ему должен быть присвоен кредитный рейтинг? 

 Всегда проверяйте брокера на наличие лицензий. У него обязательно должна быть лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Поинтересуйтесь историей компании  как давно она работает на рынке?  Если брокер осуществляет свою деятельность 15, 20 и более лет, это достаточно серьезный показатель его надежности.

Зайдите на сайт Московской биржи и посмотрите торговые обороты компании, не забудьте про рейтинги: проверьте, входит ли брокер в топ-10.

Также немаловажен уровень рейтинга, присвоенный рейтинговыми агентствами, такими как НРА, АКРА, Эксперт РА и другие. Уровень рейтинга учитывает и историю развития компании, и ее репутацию, и количество активных клиентов, и рост торговых оборотов. Не секрет, что АЛОР БРОКЕР на рынке почти 30 лет. Мы стабильно занимаем высокие позиции в рейтингах Мосбиржи. Работаем над линейкой предоставляемых услуг — так, мы запустили сервис FOLLOW ME платформу автоследования с готовыми инвестиционными идеями от ведущих аналитиков. Автоследование предполагает автоматическое дублирование сделок Управляющего стратегией на ваш счет, тем самым вы и торгуете, и доход получаете, и время экономите. Кроме того, мы внедрили торговый функционал WARP 1.0 (Open API). Эти показатели стали ключевыми для повышения НРА нашего рейтинга до уровня АА+* в этом году.

Кредитный рейтинг необходим в том случае, если организация — и брокер, и банк в одном лице. Для классических брокеров, не совмещающих инвестиционную деятельность с банковской, присваивается некредитный рейтинг качества и надежности услуг.

Не обанкротится ли мой брокер и что делать, если это все-таки произойдет?

 Следует четко разделять аннулирование лицензий брокера и его банкротство.

Порядок действий при отзыве лицензий у брокера следующий: перевести деньги с брокерского счета на личный банковский счет, заключить контракт с другим брокером, открыть счет в его депозитарии, перевести ценные бумаги на уже открытый счет депо у другого брокера, перевести бумаги от одного брокера к другому, проверить и сохранить отчет о совершенных операциях в личном кабинете. При отсутствии отчета сделайте запрос на его формирование.

Что касается банкротства. Если подходить к вопросу выбора брокера обстоятельно и учитывать все оговоренные выше пункты, ничего страшного произойти не должно. Но никто ни от чего не застрахован. Процесс в этой ситуации схож с отзывом лицензии: при получении уведомления о банкротстве (а это добросовестный брокер должен сделать в течение 3-х рабочих дней) самое главное — заключить договор с другой брокерской компанией и подать запрос на вывод активов со счета и перевод бумаг к новому брокеру. Все акции и бумаги хранятся в депозитарии. Не забудьте запросить у брокера-банкрота отчет по купленным ценным бумагам, чтобы не пришлось повторно платить подоходный налог. 

При банкротстве брокера существуют три очереди кредиторов:

  1. Кредиторы, обязательства перед которыми возникли из-за причинения вреда жизни и здоровью.
  2. Работники организации-банкрота, а также правообладатели.
  3. Все остальные кредиторы.

Удовлетворение требований клиентов брокера при банкротстве последнего осуществляется в особом порядке. Арбитражный управляющий или реестродержатель ведет реестр клиентов брокера (ст.185.3 Закона о банкротстве). Этот реестр составляется отдельно от реестра кредиторов трех очередей.

Если имущества клиентов, находящегося на счетах брокера, достаточно для удовлетворения требований клиентов, такие требования удовлетворяются в полном объеме. Только удовлетворив требования одной категории, можно переходить к удовлетворению требований следующей группы кредиторов. 

Какие обещания доходности инвесткомпании/брокера должны сразу насторожить и оттолкнуть? 

 Важно сразу сделать акцент: обещания какой-либо нереальной доходности исходят именно от финансовых пирамид и частных лиц. Гарантировать доходность ни один уважающий себя брокер не станет — это запрещено на рынке ценных бумаг и регламентируется Федеральным законом. Также стоит обращать внимание на ставки, превышающие средние по рынку. Совокупность этих факторов точно должна насторожить.

В пример приведем «Кэшбери» — МММ XXI века. Клиентам компания обещала доходность до 600% годовых. Ряд медийных лиц и блогеров участвовали в рекламе. И все мы знаем, чем это обернулось. Поэтому здесь самое главное — не дать обмануть себя заоблачными цифрами. 

Лучше быть приземленным, но уверенным в своем доходе.

Так, опираясь на проект FOLLOW ME, мы говорим о среднегодовой доходности рублевой стратегии «Отечественные фавориты», которая составляет +19.78 % в рублях, долларовой стратегии «Adviser USA» — +25.08 % в долларах США. 

Ознакомиться со стратегиями и результатами их работы вы можете на нашем сайте https://followme.alor.ru/strategies

Какой размер комиссии считается нормальным для российского рынка? Какие вообще бывают брокерские комиссии?

  • Комиссия за ведение счета — при минимальном брокерском вознаграждении, ведь клиент положил на счет сумму меньше оговоренной; за доверительное управление; за ведение счета для торговли на срочном рынке и т. д. 
  • Комиссия за сделки — основной доход брокера (берется % от суммы каждой сделки).
  • Комиссия за так называемые «маржинальные сделки» — в тех случаях, если клиент берет в долг у брокера денежные средства или ценные бумаги.
  • Депозитарные расходы (за учет и хранение ценных бумаг).
  • Комиссия за ввод и вывод средств (преимущественно комиссия берется за вывод средств, а также могут взыматься комиссионные вознаграждения, если вывод средств происходит в другой валюте). 

Плюс, как правило, банковская комиссия.

Наша тарифная линейка широкая — комиссии представлены в диапазоне от 0,015% до 0,8%. Исходя из ваших активов, оборотов, уровня подготовки, необходимости в дополнительных сервисах, мы поможем подобрать вам оптимальный тарифный план. С перечнем можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Тарифы».

Какие функции должны быть у мобильного приложения брокера, насколько существенно оно отличается от версии веб-сайте? Можно ли полноценно инвестировать, используя только смартфон?

 В наше время, конечно, проще всего управлять активами и торговать через смартфон — достаточно хорошего качества сети и соответствующего приложения для совершения операций.

Мобильное приложение должно быть понятным и доступным, с простым для пользователя интерфейсом, ведь первое знакомство клиента с приложением определяет — останется он с вами или нет. 

Приложение также должно содержать в себе все основные функции для торговли и отслеживания динамики на рынке — доступность совершения сделок и операций со счетами в любое время и в любом месте повышает уровень вовлеченности пользователя в торгово-инвестиционный процесс и уровень удовлетворенности сервисами, которые предоставляет брокер. 

Таким функционалом располагает наше мобильное приложение «АЛОР ИНВЕСТИЦИИ» — первая версия включает в себя весь основной спектр для торговли.  В ближайшее время мы планируем анонсировать его запуск.

Сайт: https://www.alorbroker.ru/

Автор: Александра Клименко
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