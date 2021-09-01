Субъекты УрФО вошли в рейтинг регионов с самыми высокооплачиваемыми работниками

Каждый десятый работник предприятия получает от 100 тыс. руб. В исследовании приняли участие 104 600 компаний. Самые прибыльные сферы: добыча полезных ископаемых, финансы и страхование, IT.

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщает в своем исследовании, что 2,8 млн россиян зарабатывают от 100 тыс. руб. на средних и крупных предприятиях. Это 10% всех работников, сообщает ЕАН со ссылкой на ТАСС. В список лидирующих регионов вошли субъекты Уральского федерального округа с богатой ресурсно-сырьевой базой: ЯНАО и ХМАО.

Количество работников средних и крупных предприятий с начисленной зарплатой от 100 тыс. руб. (до вычета подоходного налога) составило в апреле 2021 г. 2,84 млн человек — 10,3%, или каждый десятый сотрудник. В аналогичном допандемийном периоде, апреле 2019 г., численность занятых с таким уровнем заработков была на 45,6%, или в полтора раза меньше, и составляла 1,95 млн человек (7,2%, или каждый четырнадцатый сотрудник), — сообщается в исследовании.

Лидирующим регионом оказалась Чукотка (там 47% работников зарабатывают от 100 тыс. руб. в месяц). На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5% работников). Далее идут: Москва (34,8%), Магаданская область (34,3%), Сахалинская область (27,3%), Камчатский край (26,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (25,4%), Якутия (23,3%), Мурманская область (19,6%) и Санкт-Петербург (18%).

На десять регионов приходится половина всех российских работников с зарплатами от 100 тыс. руб., а на одну только Москву — 36%. Таким образом, каждый третий высокооплачиваемый сотрудник работает в столице, — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Самыми высокооплачиваемыми отраслями экономики стали: добыча полезных ископаемых (30,2% работников получают 100 тыс. руб и более), финансовая и страховая сферы (29,5%), информатика и связь (27,7%), профессиональная научная и техническая деятельность (22,6%), строительство (17,4%).

Меньше всего работников с зарплатами 100 тыс. руб. оказалось в сфере сельского хозяйства (3,1%), водоснабжении и обращении с отходами (3,9%), гостиничном и ресторанном бизнесе (4,3%), образовании (4,4%) и сфере культуры и спорта (4,9%).

Тем не менее индивидуальная предпринимательская деятельность в России сокращается. Ранее DK.RU сообщал, что убыль ИП началась в 2020 г., а в 2021 г. ускорилась в восемь раз. За семь месяцев 2021 г. ликвидировались 576 000 ИП, а открылись — всего 446 000. Наиболее пострадавшими сферами стали: такси, грузовые перевозки, автомастерские, салоны красоты и рестораны.