Куда вкладывают потенциальные депутаты Госдумы? Декларации с портфелем ценных бумаг

Кто предпочитает акции Apple, а кто — «Газпрома» и Сбербанка? Инвестиционные предпочтения депутатов Госдумы часто зависят от партии, но есть и общие тенденции.

Центризбирком опубликовал декларации кандидатов в депутаты Госдумы, в которых политики указали, какими акциями и другими ценными бумагами они владеют. Инвестиционные предпочтения потенциальных депутатов проанализировал РБК. В декларациях многих кандидатов оказались акции иностранных компаний, которые они, согласно п. 13 ст. 4 закона «О выборах депутатов Государственной думы», держать не могут. Кандидаты с «иностранными» портфелями уточнили, что полностью избавились от этих бумаг к моменту регистрации.

Уровень инвестиционной активности в партиях существенно различается. В той или иной форме ценными бумагами оперируют 7,36% потенциальных парламентариев в каждой партии, при этом самые «активные» — представители «Единой России» (79 человек из 394, или 20% списка), а меньше всего инвесторов среди «Коммунистов России» (1,5%, то есть шестеро из 395). В инвестиционных портфелях почти всех партий есть акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ и ЛУКОЙЛа. Также популярны бумаги АЛРОСА, «Сургутнефтегаза» и «Интер РАО».

В зависимости от партии, состав портфеля также значительно отличаться. Например, кандидаты от «Единой России» самыми надежными активами считают государство и госбанки. В лидерах — Сбербанк, «Открытие», ВТБ и облигации федерального займа. Кандидат от партии Андрей Горохов единолично вывел в топ-5 компанию «Балтийский лизинг», приобретя 200 тыс. ее облигаций на 200 млн руб.



Стоимость российских акций в общем портфеле депутатов от партии «Яблока» составила 1,11 млн руб. Самая заметная инвестиция — в акции МТС. Эти бумаги составили 35% всего партийного портфеля, а большей их частью владеет зампред московского отделения партии, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев (задекларированный доход — 2,9 млн руб.). Самый разнообразныйпортфель — у главы фонда городского самоуправления «1870» Кирилла Страхова (доход — 842,2 тыс. руб.). Он задекларировал акции семи компаний и облигации 11 эмитентов.

Главная проблема российского рынка — это дефицит доверия. Поэтому я инвестирую сбережения в доверие к российским компаниям, прежде всего — к региональному малому бизнесу. Это рискованная стратегия, но она отражает мои политические взгляды, — сказал Страхов.

Среди молодых инвесторов «Яблока» — студент Саратовской государственной юридической академии, зампред саратовского отделения партии Федор Демьянчук. При задекларированном доходе 406 руб. он располагает портфелем акций четырех российских компаний — «Татнефть», «Аэрофлот», Сбербанк и АЛРОСА. Среди кандидатов от «Яблока» также обнаружился инвестор в иностранные акции — руководитель правозащитного Центра гражданского содействия Алексей Тупицин. Он задекларировал по одной акции Apple, Pfizer и Twitter.



В акциях публичных российских компаний кандидаты от КПРФ держат 18,89 млн руб. Большую часть портфеля заняли энергетические и нефтяные компании (35 и 29% соответственно). Самые популярные среди кандидатов от КПРФ акции «Интер РАО», «Юнипро» и «РусГидро», наибольшая доля в нефтяном секторе — у ЛУКОЙЛа. На долговом рынке кандидаты от КПРФ отдали предпочтение госбанкам и государству — больше всего средств они держат в облигациях Сбербанка (18,2 млн руб.), Россельхозбанка (3 млн руб.) и Минфина (0,5 млн руб.).



Общая стоимость текущего портфеля российских акций ЛДПР оценивается в 14,55 млн руб. Банковские и финансовые компании составляют 32% от всей суммы инвестиций. Большая часть из этого — 3,88 млн руб. — приходится на бумаги банка ВТБ. У лидера ЛДПР Владимира Жириновского (задекларированный доход — 39,39 млн руб.) акции госбанка — единственная инвестиция, указанная в документе. Второе место по популярности среди кандидатов от ЛДПР получили энергетические компании (14% общего портфеля). Здесь лидерство за «Интер РАО» — кандидаты владеют бумагами этой компании на 660,66 тыс. руб. 13 и 12% в портфеле партии занимают соответственно нефтяные и газовые компании. Среди первых в лидерах «Башнефть», среди вторых — «Газпром».

Самым разнообразным портфелем в партии обладает замглавы Пензы, руководитель фракции ЛДПР в местной гордуме Павел Куликов (доход — 545,5 тыс. руб.). Он задекларировал относительно небольшие (иногда по одной штуке) пакеты акций более чем 50 российских компаний:

Удобно приобрести минимальные пакеты акций компаний с перспективами роста для удобства отслеживания и докупки на просадках. Ну и конечно, это удобное получение информации о собраниях акционеров.

Среди 302 кандидатов от партии «Справедливая Россия» нашлось 36 инвесторов. Их общий пакет российских акций оценивается в 1,21 млрд руб. — во многом за счет депутата Госдумы Валерия Гартунга (доход — 39,3 млн руб.). Ему и его семье принадлежит Челябинский кузнечно-прессовый завод. Это определило доминирование металлургического сектора в общем портфеле партии (85%). Помимо него справороссы инвестировали в розничные сети (5% портфеля), «Газпром» (4%), ИТ- и телеком-компании (3%).

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы РФ пройдут 19 сентября 2021 г. По мнению экспертов, они не несут в себе особой сенсации — «Единая Россия» ожидаемо получит 70-80%. Впрочем, небольшая интрига все же сохраняется: как будут действовать сторонники «несистемной оппозиции» — саботируют выборы или поддержат оппозицию системную? Об этом в интервью DK.RU рассуждал известный экономист Сергей Алексашенко.