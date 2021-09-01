«Такого рода процедура была впервые». Алекcей Елисеев присоединил ГЭС к «Россети Урал»

Гидроэлектростанция первой на Среднем Урале вошла в систему электросетей ПАО «Россети». Бизнесмен осуществил проект совместно с партнером Евгением Прохоровым.

Предприниматель из Первоуральска Алексей Елисеев присоединил Нижнеиргинскую гидроэлектростанцию к «Россети Урал» (оператору электрических сетей). Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook.

Такого рода процедура была проведена впервые в Свердловской области: ГЭС — первая станция, которая стала неотъемлемой частью единой энергосистемы региона. Бизнесмен рассказал, что теперь займется решением других проблем, которые мешают запустить в эксплуатацию гидроэлектростанцию.

Признаться честно, за пять лет прошедших был момент, когда у меня лично руки уже опустились от невозможности решить этот вопрос. Дело сдвинулось, когда к решению подключился наш партнёр Евгений Прохоров со своим коллективом. И вот за несколько месяцев вопрос удалось решить. Вчера, когда в Россетях получал документ этот, один из руководителей подразделения признался, что осуществить техническое присоединение объекта ГЭС им самим было крайне сложно, поскольку сразу во множестве моментов для Россети Урала такого рода процедура была впервые. Даже не было понимания у них, какую именно категорию присвоить такому объекту генерации и т.д., — сообщил предприниматель.

В комментариях к посту г-н Елисеев добавил, что на Среднем Урале могут появиться и солнечные электростанции:

«Россети» вроде как солнечные батареи научились присоединять, пилотную станцию они уже сделали не так давно. Думаю, Евгений Прохоров саму схему-проект сетей вполне может спроектировать. Далее останется только бюрократическая процедура.

Ранее бизнесмен рассказывал, что гидроэнергетика стала одним из приоритетных вложений для него. Он верил, что за малыми проектами в этой сфере — будущее. Так он учредил «Урал-Гидро»: предполагалось, что компания будет развивать и строить малые гидроэлектростанции на Среднем Урале и управлять ими, при этом оставаясь частным бизнесом.

У нас в России практически нет возобновляемых источников энергии, гидроэлектростанций — считанные единицы. Если в 1917 г. на территории нынешней Свердловской области было порядка 125 гидроэлектростанций, но на сегодня их осталось всего пять. Но все идет медленно, очень сильна бюрократия в этом деле, — объяснил предприниматель.

DK.RU подробно рассказывал историю Алексея Елисеева. Сначала будущий бизнесмен работал на разных заводах, потом открывал собственные цеха, а параллельно занимался собственными уникальными разработками — например, придумал волногенератор, способный бесконечно вырабатывать энергию вдали от суши (в 2014 г. за проект Ocean RusEnergy Алексей стал лауреатом премии «Человек года» в номинации «Лучший стартап»).