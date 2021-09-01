Сбербанк начнет выдавать ипотеку совершеннолетним школьникам

Ипотечные кредиты молодеют: теперь взять квартиру через Сбер может любой совершеннолетний заемщик, если его стаж на рабочем месте составляет не менее трех месяцев.

Сбербанк начнет выдавать ипотеку 18-летним россиянам, если их рабочий стаж превышает три месяца, сообщает РБК со ссылкой на представителя банка. Пересмотр условий выдачи кредитов и снижение минимального возраста заемщиков произойдет с 1 сентября. Ранее на ипотечный кредит могли рассчитывать только граждане от 21 года. Изменения связаны с тем, что все больше молодых клиентов задумываются о кредитах на покупку недвижимости.

Молодежь в России начинает работать довольно рано, и снижение возрастного ценза при кредитовании даст молодым людям возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки жилья, — отметил представитель банка.

Молодым клиентам будут доступны две ипотечные программы — кредиты на новостройки и готовое жилье. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять от 10% стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет.

Образование заемщика не будет играть роли при выдаче ипотеки: источник не сообщил о каких-либо ограничениях на этот счет. Получается, ипотеку сможет получить совершеннолетний школьник или первокурссник — при наличии постоянного рабочего места.

С начала года Сбер несколько раз смягчал неценовые параметры ипотеки: снизил минимальный первоначальный взнос с 15 до 10%, разрешил клиентам включать стоимость дополнительных услуг в сумму кредита, увеличил максимальную сумму рефинансирования.

До Сбербанка ипотечное кредитование клиентам от 18 лет предлагали четыре банка: Московский кредитный банк (МКБ), «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург». Доля выдач молодым заемщикам (до 25 лет) составляла у них в среднем 7%, рассказала управляющий директор группы ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» Ирина Петрова:

Портрет клиента, по нашей оценке, действительно молодеет. В этом играют роль в том числе меры господдержки плюс растущая финансовая грамотность населения. Более молодые клиенты еще не успевают выработать сформировавшуюся платежную дисциплину по кредитам. Но при этом молодой сегмент лучше реагирует на изменяющуюся конъюнктуру рынка труда, и поиск работы занимает меньший временной период в случае таких жизненных обстоятельств. Поэтому делать однозначный вывод, что все молодые заемщики менее надежны, некорректно.

По данным ЦБ, задолженность россиян по ипотеке на 1 июля составила 10,8 триллиона рублей, что почти на 10% больше, чем в начале года. На кредиты с просрочкой свыше 90 дней приходится 1% от всех ипотечных кредитов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал снижение цен на жилье в стране. Причина этому, по его мнению, — строительный бум.

Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть. Введение в прошлом году льготной программы ипотеки на новостройки поддержало россиян и строительную отрасль, однако привело к росту цен на жилье по всей стране — в среднем на 17-20%. Предложение на рынке будет увеличиваться, поскольку сейчас в России закладывается большое количество жилья, — сказал Греф.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что ситуация на рынке жилья сейчас лучше, «чем за всю историю, начиная с царской России и СССР», сообщал DK.RU.