Арбитражный суд взыскал с «Батутного короля» 1,3 млн руб. за неосновательное обогащение

Бизнесмен Максим Пыцко выплатит эту сумму администрации города за предпринимательскую деятельность на государственных участках, которые он получил в бесплатное пользование от МУГИСО.

В марте 2021 г. администрация Екатеринбурга обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Свердловской области с требованием взыскать с предпринимателя Максима Пыцко 7,2 млн руб. за использование участка на Уралмаше. Суд частично удовлетворил требования мэрии к совладельцу компании «Вимакс», однако снизил сумму до 1,3 млн руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Компания «Вимакс» в пользу Администрации города Екатеринбурга 1 283 050 руб. 17 коп. неосновательного обогащения, 48 884 руб. 48 коп. процентов. В остальной части в иске отказать, — говорится в решении суда.

Сегодня любой человек может взять бесплатно в аренду участок государственной и муниципальной собственности на 49 лет и заниматься там определенным бизнесом. Максим Пыцко, бывший сотрудник МУГИСО, таким способом получил в пользование 279 участков и поставил уже 10 батутов, за что получил прозвище «Батутный король».

Я вам объясню, таких, как я, порядка двух тысяч человек в Свердловской области только и, соответственно, у всех по несколько участков может быть. И как это понимать? Всем выдается разрешение на такого рода деятельность на безвозмездной основе. Никто никогда, за все шесть лет действия этой правовой нормы, не платил. Получается, что у нас более двух тысяч предпринимателей попадают в такую ловушку. Сначала выдали разрешение, сказали, что оно бесплатное, а потом — давайте вы задним числом за это заплатите. Такого не бывает ни в одной стране мира, — прокомментировал бизнесмен ситуацию с судом для It’s My City.

Конфликт г-на Пыцко с администрацией города начался в июле 2021 г. Сотрудники Ельцин Центра препятствовали развороту батута возле набережной и требовали документы на использование земли. Директор по развитию президентского Центра обвинила предпринимателя в несоблюдении правил безопасности. Максим Пыцко в свою очередь обвинил руководителей Ельцин Центра в том, что они поставили песочницу и проводят благоустройство за пределами своей территории.

Позже в ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что в законодательстве возник пробел, позволяющий предпринимателям зарабатывать на государственной собственности. Глава региона обещал закрыть пробел, а батуты убрать подальше от парков и достопримечательностей города.

Рядом Ельцин Центр делает благоустройство, разбивает сад, а эта конструкция портит пространство и уродует наш красивый город. Более того, часто батуты небезопасны для детей и негигиеничны. Я понимаю возмущение работников Ельцин Центра, возмущение жителей города. Батуты заполонили город, они вырастают как грибы в самых неожиданных местах. Один предприимчивый человек получил уже сотни разрешений на их установку. Но площадь Первой пятилетки, площадка у ГЦСИ, музей ИЗО — не места для батутов, — высказал свое мнение Куйвашев.

Максим Пыцко ответил, что если его выгонят от Ельцин Центра, то он переедет в сквер у Драмтеатра или ко входу в резиденцию губернатора Свердловской области. Такие участки тоже есть в пользовании предпринимателя.

Напомним, что чиновники решили ввести плату за использование участков, которые МУГИСО предоставило Максиму Пыцко бесплатно. Ранее DK.RU рассказывал, что оплатить придется три участка: на набережной Исети около ГЦСИ, рядом с Ельцин Центром, а также — в сквере у Драмтеатра. Общая сумма, которую чиновники намерены взыскать с Максима Пыцко, — около 22 млн руб.