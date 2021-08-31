20 правил карьерного роста для тех, кому немного за 20. Как заложить фундамент

Начинать строить карьеру очень сложно. «Вы чувствуете себя дураком 98% времени, и никто вокруг не может помочь» — пишет президент Metasys Tech и предлагает свой путь спасения.

Ромин Шет, президент Metasys Tech, поясняет начинающим специалистам, как сделать первые годы рабочей практики максимально продуктивными.

Первые годы карьеры даются непросто: 98% времени вы чувствуете себя дураком, потерянным, сбитым с толку и незащищенным. Была бы у меня шпаргалка в то время! Но я решил помочь другим и написал 20 правил построения карьеры, о которых лучше узнать как можно раньше:

1. Вы еще не «стратег». Чтобы видеть полную картину, нужно заслужить уважение и доверие команды. Единственный способ сделать это — принести ощутимую пользу. Сосредоточьтесь на достижении результата, а не создании образа или установлении правил.

2. Оставайтесь верными своим обязательствам. Если вы берете на себя обязательство, доводите его до конца. Поразительно, как быстро можно продвинуться вперед, если просто: сказать, что вы собираетесь что-то сделать — сделать это — повторить.

3. Заработайте очки. Найдите легкую мишень. Это может касаться вашего руководителя, команды или компании. Проблема очевидна, все знают о ее существовании, но по какой-то причине еще не решили ее. Разберитесь с этим. Это демонстрирует ваше стремление.

4. Задайте тон. Когда два года назад я возглавил Metasys, у нас был нулевой маркетинг. Я сказал команде, что в течение 90 дней у нас будет обновленный бренд, логотип и веб-сайт. Это воодушевило команду, но, что более важно, дало понять, что мы будем работать в гораздо более быстром темпе.

5. Определите, что ненавидит ваш руководитель, и освободите его от этого. Мне нравится упражнение «Диаграмма ценности Венна»: что мне нравится — что у меня хорошо получается — что нужно компании. Узнайте, что из нужного компании босс ненавидит делать и возьмите это на себя.

6. Учитесь ровно настолько, чтобы быть опасными. Узнавайте понемногу о том, как устроен мир, как работает отрасль и как работает бизнес. Межфункциональные знания недооценены, если вы продемонстрируете их, то с первого дня станете активом в любой компании.

7. Используйте «Структуру задач» для решения сложных проблем. В каждой ситуации есть стимул, личности, перспективы, ограничения, ресурсы. В большинстве «сложных» ситуаций более двух пунктов не совпадают. Поймите, какие, и сосредоточьтесь на них

8. Заводите друзей. Люди идут в бой за тех, кто им нравится. Вот так просто. При хорошем раскладе они сделают все возможное, чтобы поддержать вас. В худшем случае — выдадут вам кредит доверия.

9. Испытывать дискомфорт — это нормально. Если множество людей дают вам советы, не стоит им следовать. Сосредоточьтесь на развитии собственных инстинктов и доверьтесь интуиции.

10. Тренируйтесь быть открытым. Открытость включает в себя: искренние вопросы, ненасытное любопытно, внимательное слушание.

11. Полюбите беспорядок. Большинство людей ненавидят беспорядок и избегают его, как чумы. Но в нем есть возможности. Если реализовать их, то обнаружатся самые быстрые рычаги для роста.

12. Записывайте. Легко о чем-то говорить и строить воздушные замки. Намного труднее выделить важное, синтезировать, испытать давление и затем перейти к коммуникации.

13. Ответ так же важен, как и процесс. Не идите на компромисс в принятии решений: лучший ответ — ключ к достижению успеха. Но правильный ответ без какой-либо заинтересованности или обязательств бесполезен.

14. Научитесь быть не согласными и брать на себя обязательства. Проглотите свое эго. Независимо от результата, вам нужно взять на себя обязательства.Работайте над продвижением так же усердно, как если бы это была ваша собственная идея.

15. Найдите точки напряжения. Над чем работает каждая команда в этом квартале? Как это противоречит тому, над чем работает ваша команда? В пересечении этих двух вопросов возникнет трение. Определите его. Планируйте вокруг него.

16. Скорость — всегда преимущество. Я часто задаю себе вопрос: «Что нужно сделать, чтобы двигаться на 50% быстрее?». Деньги? Люди? Идеи? Систематизация? Возможно, вы не начнете двигаться быстрее, но знать, как это можно сделать, полезно.

17. Много общайтесь. Укрепление доверия требует времени. До тех пор, пока у вас не сложится безоговорочное доверие с коллегами, нужно много общаться. Выполняйте работу и все время держите людей в поле зрения.

18. Будьте командным игроком. Сейчас вы находитесь у основания тотемного столба. Нет таких задач, которые вас недостойны. Важно только то, что команда выигрывает. В теории звучит просто, но на практике это довольно сложно. Старайтесь.

19. Станьте мастером продаж и переговоров. Каждое открытие — это продажа — партнерство, привлечение, видение, сбор средств. Каждое закрытие — это переговоры — найм, согласование, цена, условия, ценность. Чем быстрее вы станете джедаем продаж/переговоров, тем лучше.

20. Найдите то, что вам нравится. Медитация. Спорт. Кино. Чтение. Что бы то ни было. Нужно что-то, что помогает перезарядиться.

Ранее на DK.RU: Не представляйте себя победителем — останетесь никем. Как мечтать правильно?