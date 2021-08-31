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Беженцы из Афганистана стремятся попасть в Европу через российские города-миллионники

Беженцы из Афганистана стремятся попасть в Европу через российские города-миллионники
Автор фото: Omar Sobhani. Иллюстрация: Reuters

Эксперты считают, что России нужно усиливать контроль на южной границе страны. Специалистов пугает не только поток беженцев, но и дешевые наркотики, поток которых теперь будет сложно остановить.

#ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ#НОВОСТИ

Поток беженцев из мятежного Афганистана хлынет через российские города-миллионники: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Таким мнением с изданием Секрет фирмы поделился научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. В Россию они будут попадать с южной границы. «С Кыргызстаном и Казахстаном у России безвизовый режим, особый режим с Таджикистаном», — отметил он.

В основном беженцы будут пробиваться через Россию в другие страны, то есть в Евросоюз. Сейчас есть кризис на границе Белоруссии с Литвой и Польшей. Там уже есть и иракцы, и афганцы. Скорее всего, так и будет, — они будут через Россию пытаться пройти и дальше уходить. Конечная цель беженцев — Германия и Швеция, где для прибывших будут более комфортные условия проживания, — подчеркнул Казанцев.

Ситуация в Афганистане откроет Россию для нового потока наркотиков, считает политик, основатель фонда «Город без наркотиков», экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман:

Выращивание опия, производство и транспортировка героина, а также торговля им составляют половину всех доходов «Талибана» (терриористическая организация, запрещена в России, прим.ред.). <...> Поддержка их населением основана именно на том, что они производителей контролируют, охраняют и так далее. Раньше они контролировали их только на тех территориях, где они находились, а сейчас им принадлежит почти вся территория Афганистана. <...> В 2000 году основатель движения «Талибан» Мухаммед Омар публично заявлял, что пришедшие к власти в Афганистане талибы запрещают производить наркотик и торговать им, так как это противно исламу. Производство резко упало, но склады они не тронули. <...> В качестве гуманитарной помощи от США Афганистан в 2001 году получил тонны пшеницы, поэтому местным жителям стало невыгодно ее выращивать, ведь доход с гектара пшеницы составляет 200 долларов, а мака — 4 тыс. долларов (цитаты по Znak.com). 

По его словам, в производстве героина так или иначе участвует 75% населения Афганистана. Внутри страны наркотик употребляют примерно 5% жителей. Потенциальная аудитория употребления героина в России составляет 13 млн человек — это оценочное количество жителей страны, употребляющих другие виды наркотиков. «Основная часть афганского героина через Россию поедет в Европу», — резюмировал Ройзман.

Движение «Талибан» захватило столицу Афганистана Кабул 15 августа — на фоне вывода американских войск из региона. Президент страны Ашраф Гани ушел в отставку и покинул Афганистан. Спустя несколько дней победу «Талибана» в регионе признал Евросоюз

МИД РФ также ведет переговоры с талибами. Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул, что «сейчас важно не допустить проникновения террористов в соседние государства, в том числе под видом беженцев, а процесс «наведения общественного порядка» талибами должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН».

По данным ООН, на сегодняшний день не менее 20 млн жителей Афганистана столкнулись с острым гуманитарным кризисом — это больше половины населения страны.

Читайте на DK.RU: «США повторили все ошибки СССР в Афганистане. Вьетнам их ничему не научил». Интервью востоковеда и политолога Алексея Малашенко

Автор: Андрей Широков
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