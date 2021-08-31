Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.09
73,27
86,66
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге стартовал «Авангардный сентябрь». Все мероприятия бесплатны

В Екатеринбурге стартовал «Авангардный сентябрь». Все мероприятия бесплатны
Иллюстрация: wikipedia.org

В конструктивистском жилом комплексе горожан и гостей города каждые выходные будут ждать выставки, лекции, кинопоказы и мастер-классы.

#КУЛЬТУРА#ГОРОД#НОВОСТИ

На этой неделе в Екатеринбурга стартует «Авангардный сентябрь». Бесплатные мероприятия пройдут в конструктивистском жилом комплексе Гостяжпромурала от проекта «Территория авангарда».

Весь месяц на Ленина, 54 горожан будут ждать бесплатные выставки, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и зарядки, пишет JustMedia.ru.

Уже в эту субботу, 4 сентября, гостей ждут на авангардной зарядке и мастер-классе по танцам середины прошлого века, также можно будет посмотреть теневой спектакль, посетить кинопоказ и открытие выставки о художниках Германе Метелеве, Мише Брусиловском и Виталии Воловиче.

В воскресенье во дворе можно будет познакомиться с работами художника Алексея Рыжкова, в 14:00 горожане могут отправиться на экскурсию «Дом Гостяжпромурала», которую проведет соруководитель проекта «Территория авангарда» Людмила Старостова. 

Напомним, первая «авангардная неделя» Екатеринбурга состоялась в июне этого года в Городке милиции. 

Ранее DK.RU писал о том, как обстоят дела с реконструкцией одного из самых известных конструктивистских зданий Екатеринбурга — гостиницы Исеть. Стало известно, что корпорация «Маяк» отказалась от планов по реконструкции гостиницы. Ранее девелопер рассматривал возможность восстановить памятник архитектуры в рамках государственно-частного партнерства. В проект планировали вложить 400 млн руб.

Также сообщалось, что объект культурного наследия, стадион «Динамо», может так и не попасть в список ЮНЕСКО из-за планируемых работ по его обновлению.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Администрация Екатеринбурга приватизирует свою аптечную сетьАдминистрация Екатеринбурга приватизирует свою аптечную сеть
  • «Перестаньте слушать «аналитиков» и брокеров в надежде отыскать «волшебную таблетку»«Перестаньте слушать «аналитиков» и брокеров в надежде отыскать «волшебную таблетку»
  • Екатеринбургский бизнесмен готов отдать кредиторам квартиру в Лондоне вместо дома на УралеЕкатеринбургский бизнесмен готов отдать кредиторам квартиру в Лондоне вместо дома на Урале
  • Состояние десяти богатейших семей России увеличилось за год более чем на $16 млрдСостояние десяти богатейших семей России увеличилось за год более чем на $16 млрд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.