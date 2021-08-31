В Екатеринбурге стартовал «Авангардный сентябрь». Все мероприятия бесплатны

В конструктивистском жилом комплексе горожан и гостей города каждые выходные будут ждать выставки, лекции, кинопоказы и мастер-классы.

На этой неделе в Екатеринбурга стартует «Авангардный сентябрь». Бесплатные мероприятия пройдут в конструктивистском жилом комплексе Гостяжпромурала от проекта «Территория авангарда».

Весь месяц на Ленина, 54 горожан будут ждать бесплатные выставки, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и зарядки, пишет JustMedia.ru.

Уже в эту субботу, 4 сентября, гостей ждут на авангардной зарядке и мастер-классе по танцам середины прошлого века, также можно будет посмотреть теневой спектакль, посетить кинопоказ и открытие выставки о художниках Германе Метелеве, Мише Брусиловском и Виталии Воловиче.

В воскресенье во дворе можно будет познакомиться с работами художника Алексея Рыжкова, в 14:00 горожане могут отправиться на экскурсию «Дом Гостяжпромурала», которую проведет соруководитель проекта «Территория авангарда» Людмила Старостова.

Напомним, первая «авангардная неделя» Екатеринбурга состоялась в июне этого года в Городке милиции.

Ранее DK.RU писал о том, как обстоят дела с реконструкцией одного из самых известных конструктивистских зданий Екатеринбурга — гостиницы Исеть. Стало известно, что корпорация «Маяк» отказалась от планов по реконструкции гостиницы. Ранее девелопер рассматривал возможность восстановить памятник архитектуры в рамках государственно-частного партнерства. В проект планировали вложить 400 млн руб.

Также сообщалось, что объект культурного наследия, стадион «Динамо», может так и не попасть в список ЮНЕСКО из-за планируемых работ по его обновлению.