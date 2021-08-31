На Урале строят новое горнодобывающее предприятие

Производительность «Пещерного» составит 450 тыс. тонн руды в год, строительство будет вестись на счет собственных средств ООО «Краснотурьинск-Полиметалл».

На Урале построят новое горнодобывающее предприятие. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство «Пещерного» после изучения проектной документации и результатов инженерных изысканий, сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятие строят для отработки открытым способом запасов Пещерного месторождения, актива ООО «Краснотурьинск-Полиметалл», входящего в группу «Полиметалл».

Пещерное месторождение золотых упорных руд, расположенное в 10 км от города Краснотурьинска Свердловской области, было открыто в 2017 г. 90% его запасов представлены первичной рудой, которая будет переработана на строящейся Краснотурьинской обогатительной фабрике «Полиметалла».

На Пещерном месторождении построят одноименное горнодобывающее предприятие в составе производственной площадки карьера, площадок отвала и прудов-отстойников. Также на месте появятся очистные сооружения, склад руды и трансформаторные подстанции.

Предполагается, что производительность «Пещерного» составит 450 тыс. тонн руды в год. Строительство будет вестись на счет собственных средств застройщика, ООО «Краснотурьинск-Полиметалл».

Напомним, в июле этого года стало известно, что «Полиметалл» и КРСУ договорились о сопровождении разработки Маминского месторождения в Свердловской области. Золоторудное месторождение расположено в 70 км от Екатеринбурга. Запасы составляют порядка 14,7 млн тонн руды с общим содержанием золота около 28 тонн (по JORC на 1 января 2021 г.). Промышленное освоение месторождения планируется начать в 2025 г., сообщал DK.RU ранее.

Ранее стало известно, что «Полиметалл» приобрел ООО «Минерал ресурс», которая владеет лицензией на золоторудный участок Прокопьевский в Свердловской области. Участок расположен в Верхотурском районе и имеет площадь 25,8 кв. км.

«Полиметалл» — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Предприятие водит в топ-10 золотодобывающих компаний мира.