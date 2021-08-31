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Плюс одно общественное пространство в городе. Площадь 1905 года прощается с парковкой

площадь 1905 года во время фестиваля «Атмосфера»
площадь 1905 года во время фестиваля «Атмосфера». Иллюстрация: DK.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал предложение общественного активиста Алексея Беззуба, которое ранее он высказал в колонке на DK.RU.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#ГОРОД#НОВОСТИ

На заседании «Совета неравнодушных горожан» мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил использовать площадь 1905 года не как парковку, а как общественное многофункциональное пространство.

Может быть, мы забросим идею о том, что делать с главной площадью — это место для парковки или место для общественных мероприятий? Я считаю, что никак не для стоянки, а больше для общественного пространства,— заявил Орлов.

Ранее Алексей Беззуб, общественный активист, в колонке на DK.RU высказал предложение «изменить то, что запорото» в городе:

Фестиваль «Атмосфера» попал иголкой в нерв, в болевую точку для горожан. Почему он всем понравился, 20 деревьев разве делают погоду? Нет — потому что нам показали, каким может быть красивое благоустройство, которого у нас в городе очень мало. Для людей важно не то, что будет на площади, парковка или сквер — важно, чтобы это было эстетически красивым.

Площадь 1905 г. не такая большая, лучше сделать ее многофункциональной: летом заполнять событиями, а зимой — использовать в качестве парковки. Зимой у нас люди больше ездят на машинах и меньше гуляют пешком, найти свободное место для стоянки гораздо сложнее. Пример: когда стоит ледовый городок, как правило, подземная парковка ТЦ «Пассаж» полностью занята. А сейчас, когда проводят «Атмосферу», там можно спокойно поставить машину. Использовать площадь в качестве парковки можно с октября по середину мая, в остальное время — возвести «мобильный» сквер, привозить деревья, проводить различные мероприятия.

Если будет постоянный сквер, я не против. Но подземная парковка, о которой снова стали говорить, не лучшая идея. Помимо существующих на площади захоронений, проблема в том, что в подземном паркинге копится грязь и его нужно чистить, а заезды и выезды в него занимают место, ухудшают доступность инфраструктуры — посмотрите на тот же «Пассаж». Подземный паркинг на площади не спасет ситуацию. 

Напомним, с 16 по 26 августа на площади провели фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера», который активизировал дискуссию о том, что же делать с центральной площадью города.

Автор: Александра Клименко
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