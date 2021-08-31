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Губернатор договорился с «Транснефтью» о строительстве дороги Гари — Таборы

Губернатор договорился с «Транснефтью» о строительстве дороги Гари — Таборы
Иллюстрация: pixabay.com

На территории, где есть только грунтовка, да и та находится в ужасном состоянии, нужно ремонтировать нефтепровод. Решено строить и дорогу, и мост.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

О строительстве дороги Гари — Таборы и моста через реку Сосьву договорились правительство области и «Транснефть».

В своем инстаграме губернатор Евгений Куйвашев докладывает: «Договорился с президентом «Транснефти» Николаем Петровичем Токаревым, что мы вместе построим дорогу Гари — Таборы и мост через реку Сосьву. Сейчас в этом отдаленном районе области есть только грунтовка, которая находится в ужасном состоянии».

Куйвашев подчеркнул, что новая дорога необходима «Транснефти», компания хочет отремонтировать нефтепровод на северо-востоке региона, и для того, чтобы доставить туда материалы и оборудование, необходимо нормальное дорожное покрытие.

Будет дорога — и другие инвесторы в территорию подтянутся. И никто больше про «три дыры» шутить не будет, — резюмировал Евгений Куйвашев. 

Губернатор имел в виду расхожую поговорку, которая гласит, что на Урале три дыры — Шали, Гари, Таборы. 

Напомним, сейчас в Екатеринбурге активно обсуждается возведение трассы Казань-Екатеринбург, которая станет продолжением автодороги М-12, Москва — Казань.В Свердловской области она пройдет со стороны города Дюртюли в сторону Ачита и вольется в федеральную трассу Пермь — Екатеринбург. 

Евгений Куйвашев уточнил, что в «главной дорожной стройке десятилетия» будут участвовать местные компании. Строительство трассы обойдется в 493 млрд руб. 

Автор: Александра Клименко
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