Парк им. Маяковского не может избавиться от «диких» аттракционов даже при помощи полиции

Наведение порядка на площадки перед центральным входом в парк затягивается. Владельцы аттракционов и павильонов не съезжают, так как «зарабатывают на парке уже много лет».

Администрация ЦПКиО им. Маяковского не может избавиться от нелегальных аттракционов. Владельцы расположенных у входной арки «диких» аттракционов «ведут себя агрессивно», сообщили в пресс-службе парка.

Около двух недель назад власти города передали парку два участка, которые образуют площадь перед центральным входом. Эти земли приведут в порядок, чтобы место стало комфортной зоной отдыха для горожан и гостей города. Предпринимателям, аттракционы которых стояли на этой территории, выдали уведомления с требованием покинуть территорию.

Но к 27 августа ни один аттракцион или павильон не съехал. Обращения в правоохранительные органы не помогли.

Поэтому администрация парка приняла решение увезти с площади оборудование и аттракционы — по сути бесхозное имущество, незаконно размещенное на чужой территории — к себе на хранение. Об этом было заявлено в полицию и прокуратуру, — говорится в сообщении пресс-службы парка им. Маяковского.

Некоторые предприниматели и в этих условиях не хотят покидать площадку.

﻿﻿﻿«Некоторые из них ведут себя агрессивно, утверждают, что больше 15 лет зарабатывают в парке и не намерены отсюда уходить. Даже при условии, что находятся здесь незаконно», — отметили в пресс-службе.

Администрация парка намерена бороться и обращаться с проблемой по все инстанции. В скором времени жалоба будет направлена в областную прокуратуру и другие надзорные органы. В ЦПКиО подчеркивают, что предприниматели работают на полулегальном положении, не выдавая посетителям чеков.

Напомним, с «дикими аттракционами» активно боролась экс-директор парка Екатерина Кейльман. Она запретила их деятельность на территории парка, после чего они просто переехали на площадь перед входом, которая до недавнего времени принадлежала МУГИСО.

Ранее DK.RU писал о том, как мэр Екатеринбурга Алексей Орлов быстро передал территорию перед центральным входом парку.

Над обновлением парка работают уже несколько лет. В прошлом году, когда главой парка стала Екатерина Кейльман, там обновили фудкорт, свои заведения стали открывать рестораторы города. Зимой 2020 г. в ЦПКиО запустили обновленный каток. В начале 2020 г. Екатерина Кейльман решила избавиться от части аттракционов, которые «не вписываются в концепцию парка и провоцируют детей на импульсивные траты». В частности, было демонтировано колесо обозрения. В конце мая 2021 г. стало известно, что Екатерина Кейльман решила покинуть пост директора парка, объяснив решение постояным давлением и стрессом. Новым руководителем ЦПКиО стал Павел Зубакин, который ранее был заместителем директора парка по общим вопросам.