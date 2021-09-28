Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко

Заместитель генерального директора «РСГ-Академическое» о растущем тренде на рынке новостроек — квартирах «под ключ» с мебелью и техникой и о том, что будет с ценами на квадратные метры.

В конце декабря 2020 г. DK.RU посетил новые кварталы Академического — «Близкий» и Eleven. Первый в тот момент был в высокой стадии готовности, второй — в начале активной фазы строительства. Спустя несколько месяцев мы вернулись, чтобы увидеть будущий восьмой район Екатеринбурга в летне-осенних «декорациях», посмотреть, как продвинулась стройка и как реализуются идеи, о которых наш «гид», заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Павел Петриченко, рассказывал зимой.

Сейчас девелопер готовит к старту продаж настоящую «бомбу» — полностью меблированные квартиры с бытовой техникой, а в перспективе — и с системой «умный дом». Нетривиальное решение в ситуации, когда резкий рост цен на стройматериалы и необходимость привлечения проектного финансирования вынуждают игроков рынка очень тщательно работать с себестоимостью, сокращать затраты и, не будем скрывать, упрощать свои проекты.

Мы выяснили у Павла Петриченко, почему «РСГ-Академическое» идет по пути наращивания потребительской ценности продукта, в результате чего в домах уровня «эконом» и «комфорт» появляется «бизнесовое» наполнение, оправданны ли сегодня подобные вложения. И, разумеется, мы все потрогали и протестировали.

Едем в «Близкий»

За десятиминутную поездку по Академическому на автомобиле нельзя не заметить, как сильно от квартала к кварталу меняется «визуальный ряд», облик района. «Каждый квартал новый по-другому. В каждом есть свои «фишки», которых не было ранее, — замечает Павел Петриченко.

Тем не менее, «Близкий» очевидно выделяется на общем фоне стильной архитектурой, благоустройством с использованием европейских решений премиум-сегмента. То же самое можно сказать об отделке МОПов, для оформления которых мы используем концептуальные дизайнерские проекты и современные материалы».

«Близкий» — квартал семейный, с прекрасно оборудованными дворами и многообразием вариантов жилья: от комфортных студий до просторных двухуровневых квартир.

Именно здесь впервые в истории Академического появились квартиры с готовыми кухнями. Причем одного из самых известных кухонных брендов в мире — Nolte Küchen. Они укомплектованы техникой BOSCH и SAMSUNG.

Мы предложили покупателям квартиры с оборудованными кухнями в 2020 г. — и увидели интерес с их стороны. Потом начали поступать положительные отзывы: вместе с квартирой люди получают готовую немецкую кухню с бытовой техникой, они избавлены от хлопот по проектированию, заказу, установке. Наконец, ее не надо ждать по три-четыре месяца, а то и по полгода, — комментирует Павел Петриченко.

Если вы оформляли кухню по индивидуальному проекту, вам понятны эти аргументы.

Однако приятные «муки выбора» покупателю все же предстоят: при покупке необходимо определиться со стилем кухни — современная классика или скандинавский стиль, с цветом и фактурой материалов. Все предлагаемые варианты функциональные и «жизненные». В этом мы убеждаемся, посетив несколько квартир.

А с финансовой точки зрения брать квартиру с кухней выгодно?

— Безусловно. Зайдите в салон Nolte Küchen, оцените уровень. Наша компания — крупный заказчик, и немецкие партнеры работают с нами на специальных условиях.

Еще один существенный момент. При использовании ипотеки можно включить в нее стоимость мебели. Учитывая, что ставки по ипотечным кредитам ниже потребительских, это выгодно и удобно.

Опыт с кухнями оказался успешным и вы двинулись дальше: создаете в квартале Eleven новый продукт — полностью меблированные квартиры с техникой?

— Мы формируем решения, опираясь на запросы рынка, потребительские ожидания, интересы. Сейчас в Академическом покупатель может приобрести квартиру, полностью готовую к проживанию. Перед этим проводили опросы, исследования. Они показали, что более 35% респондентов считают такой вариант современным и перспективным.

По оценкам экспертов, приобретение меблированных квартир позволяет покупателям выиграть на их обустройстве до 30% стоимости. Это возможно прежде всего за счет прямого сотрудничества застройщика с производителем, специальных условий поставки и сборки. В текущей ситуации выгода покупателя стала еще ощутимее, поскольку цены на мебель и интерьерные решения буквально «взлетели». На это повлиял комплекс факторов: закрытие границ в период пандемии, изменение курса валют, повышение цен, дефицит и перебои с поставками материалов и других комплектующих.

Ранее на рынке жилья Екатеринбурга были примеры предложений «все включено». Но качество обстановки на тот момент устраивало далеко не всех…

— Мы отобрали лучших производителей. Уверен, в Екатеринбурге квартир с готовой обстановкой такого уровня, как в Академическом, еще никто не предлагал. Сейчас вы в этом убедитесь.

Знакомимся с Eleven

По дороге задаем Павлу сакраментальный вопрос: что будет с ценами на квартиры и с предложением в обозримом будущем?

— Предположу, что цены будут расти, а объем предложения продолжит снижаться. Это одно из долгоиграющих последствий реформы долевого строительства. Десятки небольших компаний–застройщиков уже сошли со «сцены», многие еще сойдут. Так что в перспективе рынок будет дефицитным.

Если рынок новостроек будет дефицитным, зачем вам наращивать инвестиции в качество продукта — в архитектуру, в благоустройство, покупать самые продвинутые в городе детские игровые комплексы, запускать новые продукты? Ведь «и так возьмут»?

— Возьмут, но мы социально ориентированная компания. Реализуем проект федерального уровня, занимаемся комплексным освоением территории и во многом задаем стандарты развития отрасли. Так, например, в Eleven проектом предусмотрено строительство двух муниципальных детских садов и ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса). Мы работаем «в долгую» и заботимся о своем реноме. Разумеется, ни один девелопер не будет строить в убыток. У нас есть нормы доходности, и мы их придерживаемся. Поскольку Академический — масштабный проект, у нас есть пространство для поиска и выбора экспериментальных решений, обеспечивающих высокий уровень комфорта людям, которые здесь живут.

Дома расположены по отношению друг к другу под разными углами. Поэтому в квартирах оптимальный уровень инсоляции

Квартал Eleven нельзя не заметить, как нельзя и перепутать с другим. Благодаря разной этажности секций, «французскому» панорамному остеклению, чередованию балконов и лоджий и цветовым решениям дома выглядят визуально легкими и очень современными.

Все дворы в квартале тематические: жители смогут побывать в «антарктиде», «тайге», «джунглях», «горах», «пустыне» и даже на «море»

В Eleven строятся 32-этажные доминанты, которые станут самыми высокими зданиями за пределами центра Екатеринбурга.

Заходим в одну из готовых меблированных квартир. Первое, на что обращаешь внимание, — окна во всю стену, обилие света и домашняя уютная атмосфера. Ощущение, что ты пришел в гости.

Наш «гид» не погрешил против истины, анонсируя новый продукт застройщика. Все предметы обстановки «под ключ» — шкафы, мягкая и корпусная мебель, обеденная группа, кухня и т. д. — выглядят очень достойно, современно и эстетично. Все на своих местах, подобрано функционально и гармонично. В такую квартиру действительно можно и хочется заехать и жить. И сделать это можно сразу после покупки.

В квартирах установлены кухонные гарнитуры немецкого производителя Nolte Küchen.

Из 15 вариантов цветовых решений и конфигураций кухонь можно выбрать наиболее привлекательный.





Корпусная мебель спроектирована по индивидуальным размерам квартиры

Идеальная квартира

Чтобы покупателям было легче представить, какой может быть идеальная, соответствующая современным требованиям комфорта и безопасности квартира в Академическом, застройщик создал шоу-рум. Здесь есть все: мебель, техника, декор, система «умный дом» и голосовой помощник «Алиса».

Нас встречает менеджер Светлана. Она сразу поясняет, что управлять квартирой можно при помощи приложения, разработанного для ГК «КОРТРОС».

При входе установлен электромеханический замок, поэтому дверь можно открывать по QR-коду. Это удобно, к примеру, если вы задерживаетесь, а гости уже на месте.

Возможности «умного дома» обеспечивают качественно новый уровень комфорта и настоящее технологическое удовольствие: вы можете регулировать микроклимат, включать и выключать воду и электроприборы, не прикасаясь к ним, даже находясь за пределами дома.

«Помимо удобства система работает на безопасность, — подчеркивает Светлана. — Уходите из квартиры — включается видеонаблюдение, и «картинка» транслируется на экран смартфона. Уезжаете в отпуск — задаете сценарий, согласно которому в квартире будет, например, включаться свет, открываться и закрываться шторы. Если вдруг случится протечка, вода автоматически будет перекрыта».

Даем команды Алисе — все отлично работает.

В санузле установлена сантехника, выложена плитка. Трубы аккуратно скрыты коробом

Сейчас в Eleven представлены квартиры с мебелью и без нее — у покупателя есть выбор. Что касается системы «умный дом», в перспективе планируем предлагать ее в формате «пакетного решения, — поясняет Павел Петриченко.

«Тур» по дворам новых кварталов

Все знают, это благоустройство дворов — традиционно сильная сторона Академического. Поэтому, закончив с осмотром и тестированием квартир, мы отправились в «тур» по дворам новых кварталов. Определенно, в «Близком» и Eleven застройщик превзошел сам себя, предложив уникальные возможности для семейного отдыха.

Детские площадки зонируются таким образом, чтобы было место и для малышей, и для ребят постарше, и для подростков. С учетом возраста предусматриваются развлекательные, спортивные и развивающие элементы

На стене — граффити с изображением известных спортсменов, дополненное интерактивной игрой

Еще одно граффити посвящено Уралу, его природному и животному миру

Для него также разработана интерактивная игра

Дворовые пространства объединяют несколько жилых домов, что позволяет застройщику создавать просторные игровые зоны. Оборудование от ведущих европейских и российских производителей для них подобрано тщательно и с любовью

Наш тур по Академическому завершается у офиса застройщика. По соседству с ним этим летом был установлен новый арт-объект «Семья» — отличный символ для семейного района, каким был задуман Академический 15 лет назад. Таким он и воплощается в жизнь, становясь с каждым годом все интереснее и комфортнее.

Из самого «молодого» и «яркого», каким Академический долгое время был в восприятии горожан, район становится местом, где реализуются решения, меняющие облик города, стиль и образ жизни. Из «недорогого эконома на окраине» — в комплексную застройку, жилую среду с уникальными опциями и мощным потенциалом развития.