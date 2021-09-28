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Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко

Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Павел Петриченко
Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Павел Петриченко. Автор фото: Денис Полуэктов. Иллюстрация: DK.RU

Заместитель генерального директора «РСГ-Академическое» о растущем тренде на рынке новостроек — квартирах «под ключ» с мебелью и техникой и о том, что будет с ценами на квадратные метры.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НЕДВИЖИМОСТЬ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В конце декабря 2020 г. DK.RU посетил новые кварталы Академического — «Близкий» и Eleven. Первый в тот момент был в высокой стадии готовности, второй — в начале активной фазы строительства. Спустя несколько месяцев мы вернулись, чтобы увидеть будущий восьмой район Екатеринбурга в летне-осенних «декорациях», посмотреть, как продвинулась стройка и как реализуются идеи, о которых наш «гид», заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Павел Петриченко, рассказывал зимой.

Сейчас девелопер готовит к старту продаж настоящую «бомбу» — полностью меблированные квартиры с бытовой техникой, а в перспективе — и с системой «умный дом». Нетривиальное решение в ситуации, когда резкий рост цен на стройматериалы и необходимость привлечения проектного финансирования вынуждают игроков рынка очень тщательно работать с себестоимостью, сокращать затраты и, не будем скрывать, упрощать свои проекты.

Мы выяснили у Павла Петриченко, почему «РСГ-Академическое» идет по пути наращивания потребительской ценности продукта, в результате чего в домах уровня «эконом» и «комфорт» появляется «бизнесовое» наполнение, оправданны ли сегодня подобные вложения. И, разумеется, мы все потрогали и протестировали.

Едем в «Близкий»

За десятиминутную поездку по Академическому на автомобиле нельзя не заметить, как сильно от квартала к кварталу меняется «визуальный ряд», облик района. «Каждый квартал новый по-другому. В каждом есть свои «фишки», которых не было ранее, — замечает Павел Петриченко.

Тем не менее, «Близкий» очевидно выделяется на общем фоне стильной архитектурой, благоустройством с использованием европейских решений премиум-сегмента. То же самое можно сказать об отделке МОПов, для оформления которых мы используем концептуальные дизайнерские проекты и современные материалы».

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 1

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 2

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 3

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 4

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 5

«Близкий» — квартал семейный, с прекрасно оборудованными дворами и многообразием вариантов жилья: от комфортных студий до просторных двухуровневых квартир.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 6

 

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 7

Именно здесь впервые в истории Академического появились квартиры с готовыми кухнями. Причем одного из самых известных кухонных брендов в мире — Nolte Küchen. Они укомплектованы техникой BOSCH и SAMSUNG.

Мы предложили покупателям квартиры с оборудованными кухнями в 2020 г. — и увидели интерес с их стороны. Потом начали поступать положительные отзывы: вместе с квартирой люди получают готовую немецкую кухню с бытовой техникой, они избавлены от хлопот по проектированию, заказу, установке. Наконец, ее не надо ждать по три-четыре месяца, а то и по полгода, — комментирует Павел Петриченко. 

Если вы оформляли кухню по индивидуальному проекту, вам понятны эти аргументы.

Однако приятные «муки выбора» покупателю все же предстоят: при покупке необходимо определиться со стилем кухни — современная классика или скандинавский стиль, с цветом и фактурой материалов. Все предлагаемые варианты функциональные и «жизненные». В этом мы убеждаемся, посетив несколько квартир.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 8

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 9

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 10

А с финансовой точки зрения брать квартиру с кухней выгодно?

— Безусловно. Зайдите в салон Nolte Küchen, оцените уровень. Наша компания — крупный заказчик, и немецкие партнеры работают с нами на специальных условиях.  

Еще один существенный момент. При использовании ипотеки можно включить в нее стоимость мебели. Учитывая, что ставки по ипотечным кредитам ниже потребительских, это выгодно и удобно. 

Опыт с кухнями оказался успешным и вы двинулись дальше: создаете в квартале Eleven новый продукт — полностью меблированные квартиры с техникой?

— Мы формируем решения, опираясь на запросы рынка, потребительские ожидания, интересы. Сейчас в Академическом покупатель может приобрести квартиру, полностью готовую к проживанию. Перед этим проводили опросы, исследования. Они показали, что более 35% респондентов считают такой вариант современным и перспективным.

По оценкам экспертов, приобретение меблированных квартир позволяет покупателям выиграть на их обустройстве до 30% стоимости. Это возможно прежде всего за счет прямого сотрудничества застройщика с производителем, специальных условий поставки и сборки. В текущей ситуации выгода покупателя стала еще ощутимее, поскольку цены на мебель и интерьерные решения буквально «взлетели». На это повлиял комплекс факторов: закрытие границ в период пандемии, изменение курса валют, повышение цен, дефицит и перебои с поставками материалов и других комплектующих.  

Ранее на рынке жилья Екатеринбурга были примеры предложений «все включено». Но качество обстановки на тот момент устраивало далеко не всех…

— Мы отобрали лучших производителей. Уверен, в Екатеринбурге квартир с готовой обстановкой такого уровня, как в Академическом, еще никто не предлагал. Сейчас вы в этом убедитесь.

Знакомимся с Eleven

По дороге задаем Павлу сакраментальный вопрос: что будет с ценами на квартиры и с предложением в обозримом будущем?

— Предположу, что цены будут расти, а объем предложения продолжит снижаться. Это одно из долгоиграющих последствий реформы долевого строительства. Десятки небольших компаний–застройщиков уже сошли со «сцены», многие еще сойдут. Так что в перспективе рынок будет дефицитным. 

Если рынок новостроек будет дефицитным, зачем вам наращивать инвестиции в качество продукта — в архитектуру, в благоустройство, покупать самые продвинутые в городе детские игровые комплексы, запускать новые продукты? Ведь «и так возьмут»?

— Возьмут, но мы социально ориентированная компания. Реализуем проект федерального уровня, занимаемся комплексным освоением территории и во многом задаем стандарты развития отрасли. Так, например, в Eleven проектом предусмотрено строительство двух муниципальных детских садов и ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса). Мы работаем «в долгую» и заботимся о своем реноме. Разумеется, ни один девелопер не будет строить в убыток. У нас есть нормы доходности, и мы их придерживаемся. Поскольку Академический — масштабный проект, у нас есть пространство для поиска и выбора экспериментальных решений, обеспечивающих высокий уровень комфорта людям, которые здесь живут.   

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 11Дома расположены по отношению друг к другу под разными углами. Поэтому в квартирах оптимальный уровень инсоляции

Квартал Eleven нельзя не заметить, как нельзя и перепутать с другим. Благодаря разной этажности секций, «французскому» панорамному остеклению, чередованию балконов и лоджий и цветовым решениям дома выглядят визуально легкими и очень современными.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 12

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 13Все дворы в квартале тематические: жители смогут побывать в «антарктиде», «тайге», «джунглях», «горах», «пустыне» и даже на «море»

В Eleven строятся 32-этажные доминанты, которые станут самыми высокими зданиями за пределами центра Екатеринбурга.

Заходим в одну из готовых меблированных квартир. Первое, на что обращаешь внимание, — окна во всю стену, обилие света и домашняя уютная атмосфера. Ощущение, что ты пришел в гости.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 14

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 15

Наш «гид» не погрешил против истины, анонсируя новый продукт застройщика. Все предметы обстановки «под ключ» — шкафы, мягкая и корпусная мебель, обеденная группа, кухня и т. д. — выглядят очень достойно, современно и эстетично. Все на своих местах, подобрано функционально и гармонично. В такую квартиру действительно можно и хочется заехать и жить. И сделать это можно сразу после покупки.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 16

В квартирах установлены кухонные гарнитуры немецкого производителя Nolte Küchen.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 17

Из 15 вариантов цветовых решений и конфигураций кухонь можно выбрать наиболее привлекательный.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 18

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 19

Корпусная мебель спроектирована по индивидуальным размерам квартиры

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 20

Идеальная квартира

Чтобы покупателям было легче представить, какой может быть идеальная, соответствующая современным требованиям комфорта и безопасности квартира в Академическом, застройщик создал шоу-рум. Здесь есть все: мебель, техника, декор, система «умный дом» и голосовой помощник «Алиса».

Нас встречает менеджер Светлана. Она сразу поясняет, что управлять квартирой можно при помощи приложения, разработанного для ГК «КОРТРОС».

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 21

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 22

При входе установлен электромеханический замок, поэтому дверь можно открывать по QR-коду. Это удобно, к примеру, если вы задерживаетесь, а гости уже на месте.

Возможности «умного дома» обеспечивают качественно новый уровень комфорта и настоящее технологическое удовольствие: вы можете регулировать микроклимат, включать и выключать воду и электроприборы, не прикасаясь к ним, даже находясь за пределами дома.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 23

«Помимо удобства система работает на безопасность, — подчеркивает Светлана. — Уходите из квартиры — включается видеонаблюдение, и «картинка» транслируется на экран смартфона. Уезжаете в отпуск — задаете сценарий, согласно которому в квартире будет, например, включаться свет, открываться и закрываться шторы. Если вдруг случится протечка, вода автоматически будет перекрыта».

Даем команды Алисе — все отлично работает.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 24

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 25

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 26

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 27

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 28

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 29В санузле установлена сантехника, выложена плитка. Трубы аккуратно скрыты коробом 

Сейчас в Eleven представлены квартиры с мебелью и без нее — у покупателя есть выбор. Что касается системы «умный дом», в перспективе планируем предлагать ее в формате «пакетного решения, — поясняет Павел Петриченко.

«Тур» по дворам новых кварталов

Все знают, это благоустройство дворов — традиционно сильная сторона Академического. Поэтому, закончив с осмотром и тестированием квартир, мы отправились в «тур» по дворам новых кварталов. Определенно, в «Близком» и Eleven застройщик превзошел сам себя, предложив уникальные возможности для семейного отдыха.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 30

Детские площадки зонируются таким образом, чтобы было место и для малышей, и для ребят постарше, и для подростков. С учетом возраста предусматриваются развлекательные, спортивные и развивающие элементы

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 31

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 32

На стене  граффити с изображением известных спортсменов, дополненное интерактивной игрой

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 33

Еще одно граффити посвящено Уралу, его природному и животному миру

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 34

Для него также разработана интерактивная игра

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 35

Дворовые пространства объединяют несколько жилых домов, что позволяет застройщику создавать просторные игровые зоны. Оборудование от ведущих европейских и российских производителей для них подобрано тщательно и с любовью

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 36

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 37

Наш тур по Академическому завершается у офиса застройщика. По соседству с ним этим летом был установлен новый арт-объект «Семья» — отличный символ для семейного района, каким был задуман Академический 15 лет назад. Таким он и воплощается в жизнь, становясь с каждым годом все интереснее и комфортнее.

Как покупателю квартиры сэкономить 30% стоимости мебели и сберечь нервы — Павел Петриченко 38

Из самого «молодого» и «яркого», каким Академический долгое время был в восприятии горожан, район становится местом, где реализуются решения, меняющие облик города, стиль и образ жизни. Из «недорогого эконома на окраине» — в комплексную застройку, жилую среду с уникальными опциями и мощным потенциалом развития.

Автор: Виктория Говорковская
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