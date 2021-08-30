«Учить нужно всех и всему». Размышления Татьяны Черниговской о знаниях нужных и не очень

«Идешь-идешь, запнулся, ударился и — батюшки, так вот оно! А почему же ты дома-то не нашел этот ответ? Тебя к этому открытию привели неочевидные причины, события из другой области».

Татьяна Черниговская, известная ученая-нейролингвист, пишет в своем блоге:

Про физиков, лириков и музыкантов

— Эйнштейн говорил: «Воображение важнее, чем знания. Знания ограниченны, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс».

Почему Альберт Эйнштейн играл на скрипке? Играл он чудовищно. Но не прекращал. Я уверена, что занятие музыкой в его случае переключало голову на другой режим работы. Как бы освобождало мозг от проторенных дорожек.

История всех открытий пишется как раз на других дорожках. Идешь-идешь, запнулся, ударился и — батюшки, так вот оно! А почему же ты дома-то не нашел этот ответ? Тебя к этому открытию привели неочевидные причины, события из другой области.

Поэтому и нужно учить всему. Физика или математика нужно учить музыке, живописи, танцам. Чтобы они могли пойти в любом направлении — ведь неизвестно, где они найдут свое открытие.

Да, новая идея приходит внезапно и интуитивно. Это тоже Эйнштейн сказал, кстати. Но сначала же нужно стать Эйнштейном и долго искать эту идею. Что-то таблица Менделеева не приснилась кухарке великого химика, она ему приснилась! Просто очень уж долго он мучил ее у себя в голове перед этим. Раствор интеллектуальной работы должен дойти до определенной концентрации. И тогда придет интуиция или вдохновение, в которое Эйнштейн очень верил и считал реальным фактором в научном исследовании.

Про современный мир

— Все постоянно говорят, что мир-де стал такой сложный, и очень трудно отличить, где правда, а где фейк, подделка. Но многозначным и противоречивым мир был всегда. Чего не было — это гигантской скорости изменений. На что раньше у человечества уходили сотни тысяч лет, потом стали уходить тысячи, потом сотни, потом — это уже близко к нам — десятки лет. То же самое сейчас происходит за один день, а может быть, даже два раза в день. Только ты привык к своему телефону, как появилась новая модель, и нужно переучиваться. Потому что все вокруг вынуждает тебя делать это. И делать очень быстро.

Другой важный момент: в мире стали нарушаться привычные схемы, а знакомые явления выглядят иначе. Это очень похоже на то, что происходит с моей любимой литературной героиней — Алисой в Стране чудес. Кстати, если вы давно не открывали эту книгу — откройте. Вы увидите, что в ней показано то, что на самом деле сейчас происходит с нашим миром. А именно: все вещи и процессы будто перевернуты с ног на голову. Это какой-то другой мир, и мы в нем теперь живем. Это началось не так давно, может быть в последние 3-4 года, еще до коронавируса. Но он этот переход завершил. Мы оказались на другой планете, и нет никаких шансов, что мы вернемся. Нужно как-то устраиваться в этом необычном мире.

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