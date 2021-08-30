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Екатеринбургский бизнесмен готов отдать кредиторам квартиру в Лондоне вместо дома на Урале

Екатеринбургский бизнесмен готов отдать кредиторам квартиру в Лондоне вместо дома на Урале
Иллюстрация: londonperfect.com

Предприниматель-банкрот рассчитывал сохранить элитный коттедж в Березовском. Но не вышло — в апреле Конституционный суд отменил исполнительский иммунитет на единственное жилье.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

Экс-директор и совладелец холдинга «Генерация» Валерий Лаптев проходит процедуру банкротства с 2017 г. Он должен кредиторам ок. 5 млрд руб. Ранее он добился исключения коттеджа площадью в 600 кв. м из конкурсной массы как единственного жилья в России.

Но Конституционный суд «смешал все карты», разрешив переселять банкротов из дорогостоящего жилья в жилье подешевле, расположенное в том же населенном пункте. На этом основании Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил собственное постановление об исключении коттеджа и участка из конкурсной массы Валерия Лаптева. Теперь недвижимость можно реализовать через торги.

Однако бизнесмен предлагает кредиторам «забрать» вместо коттеджа квартиру в Лондоне (данные «Коммерсантъ»). По его словам, британская недвижимость дороже уральской.

Ранее DK.RU рассказывал о других громких банкротствах — владельца группы компаний «Ява», экс-депутата Госдумы от Свердловской Валерия Язева и бывшего замминистра по экономике Свердловской области Михаила Шилиманова.

Напомним, что последний безуспешно пытался исключить недвижимость (квартиру) из конкурсной массы под предлогом проживания в ней детей. Суд мотивировал отказ тем, что дети были зарегистрированы после начала процедуры банкротства. До этого они проживали в Анапе в доме площадью 390 кв. м, который принадлежит их матери. 

В ноябре 2020 г. суд приговорил Михаила Шилиманова к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс». А в июле 2021 г. бывшего замминистра экономики Свердловской области признали виновным в пособничестве в передаче взятки экс-гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемию Кызласову. Михаила Шилиманова приговорили к восьми годам лишения свободы.

Автор: Виктория Говорковская
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