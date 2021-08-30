РМК построит в Екатеринбурге еще одно здание по проекту Нормана Фостера

Об этом сообщил на заседании «Совета неравнодушных горожан» мэр Алексей Орлов. Новый объект бюро Foster+Partners станет своего рода подарком к 300-летию города.

Русская медная компания финансирует строительство Музея оружия в Екатеринбурге. Разработкой проекта займутся британские архитекторы.

РМК украсило город своей штаб-квартирой. В планах еще и строительство уникального музея оружия по проекту Нормана Фостера. Знаковая история в архитектурных подходах развития Екатеринбурга. И это не просто какая-то имиджевая фишка для компании, а настоящая точка притяжения для горожан и гостей Екатеринбурга. Музей попадет во все туристические путеводители», — сказал глава города Алексей Орлов (цитата по e1.ru).

Проект будет курировать глава РМК Игорь Алтушкин. Музей оружия заработает в 2023 г. и будет общедоступным.

Напомним, что здание штаб-квартиры Русской медной компании стало первым проектом Foster+Partners, реализованный в России. Оно обошлось холдингу в ₽12 млрд. DK.RU рассказывал о строительстве «ананаса» и показывал его изнутри.

В августе текущего года Игорь Алтушкин впервые вошел в рейтинг 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Уральский бизнесмен занял в нем 497-е место. Его «соседи» по рейтингу — «король игрушек» Франсис Чой (496-е место) и председатель совета директоров и CEO Starbucks Говард Шульц (498-е место).