СвЖД расширяет практику рационального обращения с отработанными материалами

Свердловская магистраль расширяет практику рационального обращения с бытовыми и производственными отходами: сокращает их объемы и увеличивает долю сырья, вовлекаемого во вторичный оборот.

Совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Свердловская железная дорога реализует проект по раздельному сбору мусора в Екатеринбурге. На подготовительном этапе было проведено обследование контейнерных площадок, обслуживающих объекты пассажирской инфраструктуры, административные здания, социальные и образовательные учреждения СвЖД. Контейнеры получили специальную маркировку — для сортируемых и несортируемых отходов. В соответствие с разработанной схемой, собранный пластик, бумагу, стекло и другие вторичные ресурсы спецмашины регулярно доставляют на мусоросортировочный комплекс. За первые две недели на 9 контейнерных площадках собрано порядка 20 куб. м ТКО, пригодных для дальнейшей переработки. До конца сентября количество задействованных в проекте площадок будет увеличено до 22.

В целом в регионах присутствия СвЖД железнодорожные подразделения в текущем году планируют направить на переработку специализированным организациям более 145 тонн вторичных ресурсов.

Второе направление, позволяющее Свердловской магистрали существенно сокращать количество отходов, требующих утилизации, — развитие технологий рециклинга. Так, с помощью специализированной технологической линии на ст. Пермь-Сортировочная с начала 2021 года переработано более 95 т отслуживших свой срок резинотехнических изделий (подрельсовых прокладок, автомобильных покрышек и др.). Изготовлено около 55 т востребованного сырья — резиновой крошки и почти 430 кв. м напольного покрытия.

С помощью мобильного комплекса на ст. Подволошная в текущем году переработано более 13 тыс. старых железобетонных шпал. Произведено около 1,5 тыс. куб. м щебня разных фракций. Кроме того, получено почти 100 тонн металлолома.