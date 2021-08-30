Администрация Екатеринбурга приватизирует свою аптечную сеть

В результате статус МУП «Екатеринбургфарм» изменится — на ООО. Мэр Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. Сеть приносит прибыль и стоит несколько десятков миллионов рублей.

Алексей Орлов подписал постановление «Об утверждении условий приватизации Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургфарм». Документ был опубликован на сайте администрации 26 августа.

В сеть входит девять аптек. Она принадлежит мэрии, и в настоящий момент оценивается в 31,5 млн руб.

Начальник отдела информационного сопровождения горадминистрации Виктория Мкртчян пояснила, что решение о приватизации аптечной сети принято на основании федерального закона, предполагающего ликвидацию МУПов, работающих на конкурентных рынках, до 2025 года (данные Ura.ru). Сведений о претендентах на покупку аптечной сети пока нет.

По итогам 2020 г. чистая прибыль «Екатеринбургфарм» составила 4,6 млн руб. Это лучший показатель с 2016 г.

Впрочем, рост выручки — общая тенденция для всего фармритейла. Она связана с пандемией COVID-19 и приобретением покупателями лекарств впрок.

Напомним, что Свердловская область еженедельно устанавливает антирекорды по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки он диагностирован у 520 человек (из них 88 — екатеринбуржцы).

Ранее DK.RU публиковал информацию Александра Соловьева о том, какие последствия ждут человека, переболевшего вирусом:

Смерть — не единственный плохой исход ковида. Об этом важно знать. И поэтому важно предпринимать максимальные усилия для прекращения распространения вируса, — подчеркнул он.

Константин Северинов, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН, убежден, что четвертая волна пандемии неизбежна. Он отмечает, что основным источником новых вирусов являются непривитые люди: