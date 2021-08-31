Путин предложил поднимать в школах флаг. Кого делают из детей — патриотов или иноагентов?

«Есть некоторые сомнения, что патриотизм в результате ежедневных манипуляций с флагом и веревкой будет только подниматься, как флаг по утрам» — Евгений Енин о новой инициативе по воспитанию патриотов.

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

«Во время встречи с представителями общественности в режиме видеоконференции Президент России поддержал предложение ввести традицию ежедневно поднимать в российских школах флаг страны. Предложение озвучил представитель МДЦ «Артек», где в день государственного флага развернули километровый флаг России».

Ежедневно.

Поднимать флаг ежедневно.

В школах.

Ок, давайте представим, как это может происходить. Тут нужно понимать, что поднятие флага — это торжественная церемония. Его не может поднять дежурный, сторож, даже директор школы, придя утром на работу, в одиночестве поднять флаг не может. Поднятие флага — это ритуал, требующий присутствия всех, кто имеет отношение к объекту, на котором флаг поднимают.

Если вы никогда не принимали участие в поднятии флага, посмотрите прекрасный сериал «Пищеблок» про пионеров-вампиров. Там в первой серии в пионерлагере флаг торжественно поднимают, в последней — торжественно опускают. Вот так примерно в моем детстве это и происходило, торжественно, с речами.

И поднимал флаг не абы кто, а какой-нибудь победитель соревнования по сбору металлолома, это была честь, которую нужно было чем-то выдающимся заслужить.

Итак.

Утро, семь тридцать или даже семь. Темно. Зима. Минус двадцать градусов. Сонные дети. Замерзшие сопли. Звучит гимн России. Кто-то, например, школьник, получивший на неделе больше всех пятерок, тянет за веревочку. Флаг поднят, гимн затихает, замерзшие дети заходят в школу. Заходят долго, еще больше замерзая, потому что температурный контроль никто не отменял.

Каждый день.

Опоздание к поднятию флага, кстати, будет считаться таким же нарушением дисциплины, как опоздание к началу урока? И как это контролировать? Отмечать в списках на входе на школьную территорию? Если не контролировать, то количество участников церемонии поднятия флага может трагически сократиться.

А что там со второй сменой? Есть, конечно, задача перевести все школы страны на обучение в одну смену, но пока она не выполнена. Вторая смена будет лишена возможности припасть к этому живительному источнику патриотизма — церемонии поднятия флага? Полшколы будут патриоты, полшколы — непонятно кто?

Хотя никто не мешает поднять флаг во второй раз. Этот ритуал не привязан к определенному времени, его не обязательно проводить, скажем, на рассвете.

Как нахлынуло на тебя настроение или как пришел момент, который должен быть торжественно подчеркнут, например, начало учебного дня второй смены — согласитесь, не каждый день такое… а, извините, каждый день. Но кто мешает флаг-то поднять?

Каждый день.

Но это мы разобрали возможные сценарии только половины процесса. Потому что спуск флага — это не менее торжественная процедура, чем подъем. Это тоже все построились, включили гимн, отдали честь, или пионерский салют, или что там делают современные школьники. Как не может директор в одиночку перед началом учебного дня флаг поднять, так не может сторож в одиночку флаг спустить, закрывая территорию школы на ночь. Следовательно, школьники и учителя снова строятся в школьном дворе.

Каждый день.

Правда, придется решить: участвуют в церемонии спуска флага только те, кто отсидел последний на сегодня урок, или все, кто принимал участие в церемонии поднятия. Тогда тем, у кого сегодня уроков поменьше, придется посидеть, подождать.

Но опять же — если школа учится в одну смену, тут более-менее понятно. А если в две? Тогда либо у одних только подъем, у других только спуск. И поди угадай, как это на развитие патриотизма повлияет.

Я бы не рисковал. Либо каждая смена проходит полный цикл — и спуск, и подъем. Над школьным двором флаг России будет дважды подниматься и дважды спускаться.

Каждый день.

И уж точно придется делать подъем и спуск флага в тех школах, где учатся в три смены, а такие все еще есть. Иначе там получится, что у первой смены только подъем, у третьей только спуск, и не пойми что там с патриотизмом, а вторая, которая посередине, это вообще готовые иноагенты. И флаг над территорией таких школ будет подниматься и опускаться трижды.

Каждый день.

Вот только на счет того, что патриотизм в результате манипуляций с флагом и веревкой будет только подниматься, как флаг по утрам, есть некоторые сомнения. Ну, представьте, вы приходите в школу на полчаса раньше, чем могли бы, а уходите на полчаса позже. В первом случае сонный, во втором — голодный. Все это под снегом и дождем.

Каждый день.

Какие чувства будет у вас вызывать флаг даже не к одиннадцатому году обучения, а к первому месяцу? Особенно если учесть, что к первому месяцу эта церемония станет не более торжественной, чем чистка зубов. Не бывает ежедневных торжеств по определению.

И когда дети спросят (а они не такие тупые, какими нам кажутся, и рано или поздно спросят): «Ну зачем каждый день-то?», что мы им ответим?

При этом, в принципе, в церемонии поднятия и спуска флага ничего плохого нет. И почему бы это не делать, например, в начале учебного года и в конце. Или даже в начале и в конце четверти: школьники учатся — поднят флаг, школьники на каникулах — спущен.

Не надо каждый день.

Давайте пожалеем наш прекрасный флаг.

Мнение автора колонки может не совпадать с мнением редакции DK.RU