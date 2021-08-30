Экс-директор ЦПКиО Роман Шадрин скончался в госпитале Росгвардии

Участник боевых действий в Чеченской республике, генерал-майор Роман Шадрин носил звания Героя России. О его смерти сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Роман Шадрин скончался после продолжительной болезни. Ему было 54 года.

Он отслужил в армии почти четверть века, с 1988 по 2012 гг. Во время первой чеченской войны он командовал 68-м отдельным разведывательным батальоном. В 1995 г. получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания.

Роман Шадрин закончил военную службу в должности заместителя командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России. В 2013 г. стал депутатом гордумы Екатеринбурга. В 2015 г. возглавил Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге. Однако его проекты по преобразованию парка вызывали у многих горожан удивление и недовольство.

После увольнения с этой должности в 2019 г. Роман Шадрин стал помощником вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. В последнее время он возглавлял организацию «Герои России».

Напомним, что сменившая Романа Шадрина на посту директора ЦПКиО Екатерина Кейльман покинула его из-за «постоянного давления и стресса» в мае 2021 г.

Последней каплей и основной причиной моего ухода стали неуместные бюрократические интриги: сначала мне предложили стать исполняющей обязанности директора, потом предложили договор на 30 дней. Именно в этот момент я и приняла решение об уходе, — написала Екатерина Кейльман на своей странице в Instagram.

Как сообщал DK.RU, новым руководителем ЦПКиО стал Павел Зубакин (он был заместителем Екатерины Кейльман).

Сейчас Управление культуры администрации Екатеринбурга готовит дорожную карту развития ЦПКиО. Основой для концепции стал проект, который проходил общественные обсуждения два года назад. Его готовили голландские специалисты. Большая часть идей, предложенных голландцами, будет учтена. В частности, «партерный парк» — пространство, разбитое на множество локаций с различным функционалом, от выращивания клумб до чтения лекций на открытом воздухе.

В дорожной карте предусмотрена и реновация аттракционов, однако пока неясно, за счет каких средств она будет производиться. По подсчетам управления культуры, чтобы обновить развлекательную зону, необходимо 500 млн руб.

Один вариант — отдать аттракционы в концессию. Другая возможная стратегия — вкладывать бюджетные средства, по 100 млн в год. Это выгодно, срок окупаемости там короткий — по 5-7 лет, — приводил DK.RU слова главы управления культуры Екатернибурга Ильи Маркова.

Напомним, что в августе Администрация Екатеринбурга передала ЦПКиО участок на улице Ткачей, который находится у входа в парк.